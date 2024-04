Empresarias sinaloenses; Lizbeth Cruz se convierte en un ejemplo de superación a base de trabajo y esfuerzo

Culiacán, Sin. - Lizbeth Cruz Rivera es una mujer que ha demostrado que las mujeres pueden hacer realidad sus sueños y los propósitos que desean con trabajo y esfuerzo.

Desde que inició en el mundo empresarial, Lizbeth siempre tuvo claro su objetivo y los obstáculos con los que se enfrentaría en el camino.

“Todo nació de una inquietud, yo estudié administración de empresas y dentro de las materias hay que emprender, después una amiga y yo nos asociamos, traíamos la misma inquietud, traíamos mucha experiencia laboral, en las áreas de compras y en la administración y ella en la parte de ventas, y fusionamos esa parte, y hasta la fecha estamos en el mercado. Tengo una comercializadora, de tóner, tinta para impresora, cosas de oficinas, muebles de oficina, cómputo, productos de limpieza y cafetería”, compartió en una entrevista para El Sol de Sinaloa.

Con una amplia experiencia laboral en distintas empresas reconocidas, el dar el gran paso de ser empresaria le causa satisfacción, pues esto le ayuda a crecer más como empresaria.

El ser mujer y empresaria ha sido un reto, y nos cuenta la motivación que la mueve, “la mayor motivación para todas las mujeres son nuestras familias, nuestros hijos, en cada hogar siempre encontrarás una mujer emprendedora, la que vende los moños, la que vende heladitos, mujeres que tienen la necesidad de mantener a sus familias o aportar algo de capital a su familia”, comenta.

Como mujer empresaria, ha enfrentado retos significativos, pero su principal motivación ha sido su familia. Reconoce el papel fundamental de las mujeres emprendedoras en la economía familiar y busca inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños, "Ya tenemos el No, vamos por el sí", es la frase de Lizbeth.

La satisfacción de crear nuevas oportunidades de empleos para más personas es algo que constantemente busca, e invita a todas las mujeres a que salgan de su zona de confort.

“El equipo es base para una mujer, hasta el momento he tenido ese soporte y eso me ha ayudado con ímpetu, y sentirme satisfecha conmigo misma. Todo es posible en esta vida, todo lo podemos lograr en esta vida, con esfuerzo, dedicación y buenos contactos, ¿ah que me refiero con buenos contactos?, no sabes las personas que te pueden tender la mano, no sabes quién te puede resolver”, recalcó.

En este sentido habló también de la parte de ser madre de familia y empresaria, y lo que hace para tener un buen balance y darle un buen ejemplo a sus hijos, “siempre reviso las necesidades que tienen mis hijos, mi empresa, de acuerdo de esas necesidades, yo administro mi tiempo de calidad y estar ahí presente y poder atenderlas, y formar un buen equipo, compartió.

Para Cruz Rivera, la clave para ser una mujer exitosa es siempre ir por todo y no quedarse estancada, el perder el miedo, a ser constantes y seguir eso que desee.

“La necesidad de la mujer de aparecer en los diferentes esquemas, hoy en día la mujer va abriéndose esa chancha, ese espacio, creo que lo estamos haciendo bien”, finalizó.

La empresaria enfatizó la necesidad de abordar los obstáculos que las mujeres emprendedoras enfrentan diariamente, motivándolas a continuar trabajando incansablemente para impulsar la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible en todas las esferas económicas en las que se desenvuelven.

¿Quién es Lizbeth Cruz?

Es una empresaria, madre de familia, estudió dos licenciaturas, una en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente, y la segunda en Educación para la Familia en el Instituto de Terapia Sistémica Shalom, en Culiacán, tiene una amplia trayectoria empresarial, además, Cruz Rivera es integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMJE) Culiacán.