La nueva tendencia culichi que no podrás quitarte de la cabeza, Gorras All In

Culiacán, Sin. -En el vibrante mundo de la moda, la búsqueda de nuevas tendencias es importante, esta exploración se convierte en un viaje constante para aquellos que buscan estar a la vanguardia del estilo.

Iván Quevedo ha sido siempre fanático de las marcas extravagantes, cuya pasión por las tendencias contemporáneas lo ha convertido en un referente en la escena local.

Quevedo estudió la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, dónde se realizó como auditor, y para él siempre ha sido fanático de las marcas extravagantes, lo que daría inicio al sueño de crear su propia marca.“Yo estudié la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, y me toco ser auditor, me encargaba de revisar todas las boutiques de aquí de Sinaloa, tanto aquí en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis, me toco tener contacto con las tiendas y todo eso, y siempre me han gustado las marcas, así como extravagantes”. Comentó en entrevista para El Sol de Sinaloa

Para Quevedo las gorras son los nuevos sombreros, un accesorio que es muy usado en Sinaloa. Partiendo de ahí lanzó su primera gorra en 2020, nombrando a su marca de gorras All In, cuya frase está inspirada en el póker, la cual significa la acción del jugador en apostar en su totalidad de su banca una jugada, y eso es lo que quería expresar.

All In siempre está siempre creando nuevos estilos para toda tendencia. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

“Yo siempre tuve la idea de como dejar algo que trascendiera, entonces se dio la oportunidad en plasmarlo en gorras, empecé en una maquiladora aquí en México, pero la verdad no me dieron la calidad que yo buscaba, eso fue en 2018, cuando registré la marca, pero en abril de 2020 salí a venta con 100 gorras solamente”.

El nombre en su marca siempre ha sido especial para el emprendimiento en su vida, ya que para él, la palabra All In como en el póker, se tiene que dar todo al cien por ciento siempre, pero como lo describe, una mentalidad de vida.

Primeras gorras

En su primera colección “Pilot” quiso plasmar este significado anteriormente mencionado, y sobre todo que la gorra no sea simplemente un accesorio, sino que tenga un significado para él, por lo que adopta en ponerle un sello único en cada una de ellas, como una frase.

“Me gusta meterle como frases que tengan referencia cosas, como Lie is A Gamble, que significa que la vida es una apuesta, no tanto que haga apología a las apuestas ni nada de eso, simplemente la mentalidad de tener esto”.

Iván Quevedo siempre busca el match perfecto en el outfit, desde pies a cabezas. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Colecciones

Conforme se iba dando a conocer, Iván cayó en cuenta que no quería que su marca quedará en esta apología de las apuestas, puesto que comenzó a seguir creando nuevas colecciones.

Para esto creó la colección “Air”, cuyo diseño está inspirado en las avionetas, las cuales fueron muy bien recibidas por pilotos, “Siempre me ha gustado esto de los elementos, el fuego, buscar nichos que a la gente les guste, algo que me apasione a mí y le pueda hacer referencia a la gente”, compartió.

La siguiente colección fue “King Maya”, la cual refleja las raíces de los antepasados con un toque moderno, en la cual el diseño es una calavera con coloridos colores mexicanos y una corona de lado.

Ha lanzado las colecciones de “Speedometer” inspirada en autos de carrera, “KDP” Y “Craps”.

Colaboraciones

En sus destacadas colaboraciones resalta el equipo de Tomateros de Culiacán, la cual estuvo disponible en la tienda oficial del equipo.

Otra colaboración que ha sido bien recibida es con el boxeador Julio Cesar Chávez, la cual cuenta con distintos diseños inspirados en el campeón del boxeo, puedes encontrar las gorras en colores como azul, negro, rojo, verde y blanca, las cuales puedes combinar con disantos outfits dependiendo la ocasión.

All In tiene su colaboración boxeador Julio Cesar Chávez. Foto: Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Accesorios

La marca All In también ha lanzado diversos accesorios, en los que destacan brazaletes en distintos colores. Además, puedes encontrar playeras, calcetas y chanclas, las cuales puedes combinar con las gorras, ya que estas están hacen match con los diseños de las colecciones. “Yo lo que busco es eso, la gorra combinarla con el outfit, y con lo que le apasiona”, finalizó.

Más de Iván Quevedo

Iván Quevedo, originario de Culiacán, Sinaloa, estudió la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, es un emprendedor y creador de la marca All In, la cual cuenta con gorras, playeras, accesorios y más. El sueño de Quevedo es crear su propia tienda, en la cual pueda ofrecer sus creaciones, pues además de gorras, tiende resalta una línea de muebles y diseño de espacios llamada Studio 15, en los que puedes encontrar, recámaras, cajoneras, centros de TV colgantes, Hollywood, sillones, espejos y cuadros personalizados.

