Una cuña llamada Villalobos

José Manuel Villalobos Jiménez es la piedra en el zapato del partido Morena en el camino a las elecciones de 2024. Él es uno de los aspirantes que se registraron para participar en el proceso interno en el que se elegirá al candidato a la presidencia municipal de Mazatlán y no está de acuerdo en que “morenistas falsos” se quieran colgar del partido.

Y es que los reflectores de los medios de comunicación se han ido sobre Carlos Escobar, Estrella Palacios o Ricardo Velarde, quizás los más fuertes para ser los elegidos, dejando a un lado a los demás participantes y los méritos que tienen para también ser considerados.

La semana pasada el Movimiento de Regeneración Nacional dio luz verde a la carrera para solicitar la inscripción al proceso interno de selección de candidaturas a los Congresos locales y Ayuntamientos a través de un sistema de internet.

Entre las aspirantes están la diputada Celia Jauregui; Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, Síndica Procuradora; Elsa Bojorquez Mascareño, titular del Centro de Justicia Regional de Mujeres; Emma Rodríguez Choreño, titular del Immujer; Estrella Palacios, secretaria de Turismo; Judith Villa, quien recientemente dejó su cargo en el Poder Judicial y Fabiola Torres, activista social.

También Edgar González Zatarain, actual alcalde de Mazatlán; Ricardo Velarde Cárdenas, subsecretario de Promoción Turística del estado; Carlos Escobar, empresario inmobiliario; el abogado Luis Antonio Aguilar Colado, la ex regidora Tere Millán y el propio Villalobos.

Y pueden surgir más nombres, ya que hay varios que levantaron la mano hace unos meses y todavía no han hecho público el registro, como pudiera ser el ex priista Fernando Pucheta.

El fervor político se siente en todo el estado, todos quieren ser candidatos a un puesto de elección popular abanderando a Morena, tan es así que ex priistas, panistas y de otros partidos que gobernaron años atrás ahora buscan, como sea, colarse en el proyecto guinda.

Será a inicios del próximo año cuando el partido defina qué solicitudes acepta y cuáles no y en función de ello elegir al precandidato o precandidata.

Que no sorprenda si en las próximas semanas se ve más seguido a estos personajes en redes sociales, acudiendo a eventos públicos o tratando de quedar bien con todo mundo, aprovechando que algunos tienen ventaja por estar en un puesto gubernamental.

Pero Villalobos no se quedó callado y le exigió al gobernador Rubén Rocha Moya sacar las manos del partido y dejar que sea la dirigencia estatal quien tome las decisiones de quién debe ser el candidato o candidata.

"Quieren sepultar a Morena en el estado de Sinaloa, pero no nos vamos a dejar, vamos a luchar hasta donde", aseguró.

Una vez más, el PRI comprobó que es un partido incapaz de ponerse de acuerdo y que se encuentran mas que listos pero para perder elecciones.

Este sábado, comprobaron que ni con la línea de Alito Moreno, estarán contentos. Y si, ya que Paola Garate la dirigente actual fue impuesta por el dirigencia nacional al igual de la virtual candidata al Senado, Paloma Sanchez.

En la instalación del Consejo Político, Paola Garate designó a Noe Mascareño como secretario técnico lo que despertó la inconformidad de muchos.

Luego de eso, Paloma Sanchez quien ahora es la figura estelar del PRI, público en redes sociales una postura neutral manifestando estar en contra de Paola Garate pero a la vez en contra de los inconformes.

La realidad es que, hasta estas alturas el PRI no tiene pies ni cabeza. Siguen creyendo que a través de la imposición van a ganar elecciones, lo cual no les ha funcionado en pasadas experiencias.

Se niegan a cambiar de estrategia y dar la oportunidad a caras nuevas, que minimo puedan salvar un poco de lo que queda de PRI.

SIN ALIANZA

Rocha ya la cantó. Hay posibilidad de que en Sinaloa no haya alianza Morena - PT y Verde. Una porque el gobernador no quiere ceder espacios de elección y la otra porque tiene certeza de que no necesita a estos partidos para ganar.

Públicamente ha dicho que el PT no tiene nada y el Verde apenas se creó. Con esto, Rocha Moya buscará aniquilar lo que queda de estos partidos e ingenuamente el dirigente del PT, Leobardo Alcantara cree que puede sobrevivir solo.

Quiere ser senador y piensa los números le van a dar para competir en contra a Enrique Inzunza. Por otra parte, Pepin Aispuro dirigente del Verde afirma irse solo para alcanzar registro y apuntarse en la primera pluri de diputación local.

Quien tendrá la numéralia completa? Rocha al creer que sin alianza y sin el PAS va a ganar o Los partido chiquitosPT y Verde que le apuestan a irse solos para llegar a los pocos espacios y perder su registro. Al fin le vendría bien a Sinaloa dejar de gastar en tanto partido que no hace nada.