Política en serio | Un gobierno Peligroso

“En el centro de la no violencia se alza el principio del amor”

Martín Luther King





El escritor Isaac Asimov señalaba que acostumbrarse a la violencia no es un buen síntoma social, pues sostenía que una población insensible es una población peligrosa…sus palabras hacen eco en una semana donde el miedo, la incredulidad y desconcierto se apoderaron de Culiacán, ante los recientes secuestros en los que niñas y niños, junto a sus familias, fueron privados de la libertad.

La realidad es que las y los sinaloenses sobrellevamos la violencia día con día, con una naturalidad que nos lleva a poner en nuestras mesas familiares y con nuestras amistades más debates de los supuestos de la regulación de la banda en las playas, y el sonido, que adentrarnos a enfrentar que la fuerza, el orden y el derecho dejo hace tiempo de ser un monopolio del estado. Hoy la supuesta seguridad a la que tenemos derecho, esta en manos de los criminales. Así dejan constancia las narcomantas.

El mensaje por parte de las autoridades, principalmente del gobernador del Estado, a refrendado ese supuesto, al decir que los culiacanenses no debemos tener miedo, que son cosas que lamentablemente ocurre. Me pregunto ¿a qué refiere el argumento? ¿qué es lo que ocurre en nuestro Estado? A normalizar la incompetencia y la impunidad, eso me hacen pensar los datos, ya que en lo que va el periodo de gobierno hay incremento en los delitos, en 2023 el único delito que disminuyó fue el del robo bancario, esto si comparamos respecto al 2022.

Lo doloso de ese mensaje institucional a normalizar la violencia, es el nivel de indolencia en la invisibilización frente a quienes por principio y ley están obligados a proteger, ya que entre las víctimas había bebes, niñas y niños. No tengo elementos para asegurar si esto había sucedido anteriormente, lo que tengo son datos para argumentar que no es más que la consecuencia del abandono del gobierno ante ellos, y que se refleja en el aumento en los delitos que afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes como lo son violencia familiar, feminicidio, lesiones dolosas, y violación, entre otros, en los que se ha presentado sostenidamente un aumento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública nos muestra como en 2023 el delito de violencia familiar fue el de mayor incidencia en Sinaloa, registrando su cifra más alta desde 2010, con un incremento del 19% respecto al 2022.

En este mismo análisis, frente a las cifras, resalto el aumento del feminicidio en un 44% y en el que también, mediante el discurso, se ha buscado minimizar o en su caso en el delito violación, con total indiferencia y sin mención alguna, presenta un aumento del 7% alcanzando con ello la cifra más alta en los últimos 14 años.





Retomando el mensaje reflexivo de Asimov, y parafraseando, un gobierno se vuelve peligroso al acostumbrarse a la violencia y exigirnos a la población normalizarla…