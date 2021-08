Niños con cáncer: a manera de nota informativa

A propósito de la campaña en contra del Gobierno federal que hacen, desde hace más de un año, grupos políticos opositores, utilizando el sensible y delicado tema de los niños y niñas con cáncer y aprovechando la crisis de salud por motivo de la pandemia de Covid-19 que se vive en el mundo, vale la pena compartir con los lectores información importante sobre el tema.

Es con este gobierno cuando por primera vez se logra instituir un Registro Nacional de Cáncer Infantil. Al día de hoy, según datos de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, se han registrado un total de 2,125 niños con esta enfermedad, lo que ha permitido avanzar en una mejor planeación y atención del tratamiento.

Antes a estos niños se les atendía en las mismas áreas a las que la población pediátrica general acudía por otras enfermedades. Ahora se les asignan espacios específicos para ellos y se avanza en la construcción del primer Hospital Regional para atención de niños con cáncer en Chiapas, Guadalajara y Tijuana.

Se realizan obras de ampliación para esta atención especial. Dichos espacios específicos son los llamados Oncocrean, Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer, con al menos una instalación por estado. Se crearon para ello 32 nuevas plazas de médicos oncólogos pediatras para mejorar la atención con personal capacitado, incluyendo el sector de enfermería.

Según lo dicho por autoridades del IMSS, la mitad de los niños con cáncer que fallecían era por abandono del tratamiento derivado de la pérdida de derechohabiencia de los padres, pues estos tenían que dejar de trabajar para poder cuidarlos. Justamente por ello en el Senado de la República aprobamos las licencias para padres y madres: la llamada “Licencia 140 Bis”, la que ahora permite a los padres trabajadores cuidar a los niños y mantener la seguridad social para la atención de los infantes. Según la Dirección de Prestaciones del IMSS, se han otorgado ya 3,429 licencias que constituyen un beneficio directo a 683 padres y madres, con un acumulado de más de 49 661 días de permiso laboral.

Estas nuevas condiciones han generado un impacto en la sobrevida del paciente; hay una detección oportuna y atención inmediata que permite la curación, ya que no hay que olvidar que en México el 60% de los diversos tipos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad disminuyendo las posibilidades de curación. La atención del niño con cáncer en su estado de origen, está dando como resultado un mejor impacto en el tratamiento ya que no tiene que desplazarse hasta el centro especializado, evitando la desintegración familiar y favoreciendo que el trabajador no pierda su empleo y deje de gastar grandes cantidades de recursos.

También se ha implementado una red de telemedicina en todo el país, por medio del cual todos los oncólogos pediatras se reúnen en sesiones cada semana para discutir casos de alta complejidad e implementar planes de mejora en la atención. Se han implementado Áreas de Acompañamiento y Cuidados Paliativos, asimismo se ha ampliado la atención del niño hasta los 18 años en el área de pediatría, lo que es muy importante ya que entre los 15 y los 18 años se presenta otro pico de incidencia.

Se ha implementado el Carnet Digital, a través del cual los familiares pueden dar seguimiento puntual al tratamiento que sus hijos están recibiendo, qué medicamentos y en qué fechas deberán recibirlos. Las autoridades han reconocido que el abasto de medicamento es el aspecto más difícil porque tiene que ver con el mercado internacional, pero se han desarrollado diferentes estrategias para abatir el problema, entre otras, se hacen traspasos de medicamentos entre los estados y se han echado a andar mecanismos de compra emergente.

Finalmente, se han articulado diferentes áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social integrando al menos cinco direcciones generales en este Programa de Atención a Niños con Cáncer. Vale la pena que la ciudadanía conozca lo que se está haciendo para evitar la desinformación en temas tan delicados y sensibles como el de esta población pediátrica, a sabiendas de las condiciones catastróficas en que se encontraba el sector salud en general, del país y los requerimientos que ha demandado el entorno de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria y económica.