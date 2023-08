Osamentas no son de nuestros hijos: padre de joven desaparecido en Lagos de Moreno

Familiares de Roberto, Diego, Uriel, Dante y Jaime, no los reconocieron entre las fotografías que la Fiscalía les mostró de las osamentas localizadas en una finca cercana a la población de La Troje, ya que hay características específicas que no coinciden con los muchachos laguenses.

El señor Juan Martínez, padre de Jaime Adolfo Martínez Miranda, uno de los cinco jóvenes desaparecidos, dijo que este jueves se reunieron con personal de la Fiscalía de Jalisco, sin embargo, no reconocieron en las imágenes algún indicio que les permitiera asegurar que se trataba de sus hijos.

"Nos enseñaron unas fotos donde hay cuatro cuerpos calcinados totalmente, pero resulta que no son los hijos, ninguno de ellos, porque nosotros los conocemos. Nos enseñaron dentaduras, nos enseñaron una placa de fierro, de las que les ponen a las personas cuando se quiebran y les ponen tornillos, cosas que no se lo hemos hecho. En los que andaban congénitos, aunque sean deportistas, gracias a Dios no se han quebrado nada. Entonces no, no concuerdan con nuestros hijos (...) No, no son".

Con ello mantienen la fe de encontrarlos, sin embargo, por protocolo, se realizarán las confrontas genéticas.

"Eso nos da un aliento para seguirlos buscando. Sigue la búsqueda y no van a parar. Eso nos dijeron que no van a parar hasta que los encuentren".

Aún falta que les muestren las fotos de los restos que estaban en la cajuela del vehículo de Uriel, el cual fue encontrado calcinado en la carretera Lagos-Encarnación a la altura de la tienda Nuevo Milenio, de este último municipio.

Padres confirman que sus hijos son los de la foto que se hizo viral

También reconoció que su hijo Jaime y sus amigos sí son los de la fotografía que se difundió en redes sociales, en la que se ven torturados.

"Si, sí son ellos. Los cinco que aparecen ahí amordazados, sí son ellos. Desgraciadamente, en el dolor del corazón de los padres, sí los reconocimos".

Con voz quebrada conteniendo el llanto expresó el dolor que siente por la situación por la que atraviesa.

"Se siente muy fuerte, se dobla uno. Muy fuerte el dolor que siento yo como padre y madre. Entonces, a ver qué pasa. Primeramente ojalá y termine bien todo esto".

Este viernes se cumple una semana de la desaparición de los cinco jóvenes, quienes fueron vistos por última vez en el Mirador de San Miguel el pasado 11 de agosto.

