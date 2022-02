¿Has visto a Jesús? El calvario de Maribel y José a 10 años de la desaparición de su hijo

Dicen que el amor de padres es incondicional, un ejemplo de ello son Maribel Salas Salas y Jesús Guadalupe Garrido Pérez, quienes vienen desde San Buenaventura, Coahuila, con la esperanza de encontrar a su hijo, Jesús Garrido Pérez.

Desde hace casi 10 años, los Garrido Salas no saben nada de Jesús luego de su desaparición en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, el 3 de noviembre del 2012.

Maribel relató para El Sol de Hermosillo que ella se enteró de la desaparición de su hijo ocho días después, ya que, dijo, son personas de bajos recursos y al momento de perder contacto con su hijo, ellos se encontraban en el Estado de México.

“Somos gente de bajos recursos, no teníamos Internet; yo le había dicho el 28 de octubre que tuvimos comunicación porque él iba a bajar a la boda de su hermana, ver a la familia e irse al otro lado”, explicó.

Un día después, Maribel le comentó a Jesús que se quedaría sin Internet y que podría tener conexión hasta ocho días después; por lo que podría hablar con su hermana.

“El domingo 4 de noviembre yo recibí un mensaje de mi hijo que decía ‘dile a mi mamá que la amo, los amo y después me comunico con ustedes’, fue la última vez que hubo comunicación con él”, expresó la mujer que contenía el llanto.

A partir de ahí la incertidumbre y desesperación invadió a Maribel y Jesús Guadalupe, ya que intentaron localizarlo por teléfono, pero los mandaba directamente a buzón.

Su corazón de madre le decía que Jesús Garrido no estaba bien, por lo que le pidió a sus familiares que buscaran información en Internet y, lamentablemente, se encontró con que grupos delictivos habían tenido enfrentamientos en diversos puntos de Reynosa, donde vivía su hijo.

“No dormí, toda la noche me comuniqué buscándolo en hospitales, ministerios públicos y todo, pero me mandaban de un número a otro; no tuve respuesta”, declaró Maribel.

“Cuando andas sola, nadie te hace caso”

Las semanas y meses siguientes, los Garrido Salas se trasladaron a diversas instancias para levantar la denuncia por desaparición de Jesús Garrido, sin embargo, no hubo una como tal.

"Me comuniqué a varias partes, nos fuimos a Províctimas, allá en México; te voy a decir una cosa: cuando andas sola nadie te hace caso, a mi supuestamente me levantaron denuncia, pero pasaron cinco, seis años para que me hicieran caso", puntualizó.

No fue sino ese tiempo después que ella, junto a su esposo, perdieron el miedo y comenzaron a caminar junto a los colectivos de búsqueda con la intención de encontrar a su hijo o a los de alguna madre más.

“Gracias a Dios perdimos el miedo a arriesgarnos para encontrar a mi hijo”, dijo segura la madre de familia.

Amor de padres

Maribel y José Guadalupe realizan la búsqueda juntos; no dejan que sus demás hijos los acompañen por seguridad.

“Él y yo nada más, porque si algo nos pasa en el camino, que sea a él o a mí, a mis hijos no. Ya con el dolor que tengo de perder a mi hijo, uno, imagínate”, recalcó la mujer.

A raíz de la desaparición de Jesús Guadalupe, ambos han desarrollado enfermedades y padecimientos con los que lidian a cuestas para encontrar a su hijo.

Finalmente la madre de familia le envió un mensaje a “Chucho”, como ellos cariñosamente le decían.

“Yo solamente pido que a donde estés mijo, que me escuches, tu madre y tu padre te están buscando, ‘Chucho’, por favor mi amor, te lo pido mijo; si estás todavía aquí y nos estás viendo, ven aquí andamos y si ya no está, sólo queremos encontrarlo para tener un descanso”, dijo Maribel con lágrimas en los ojos.

