A las afueras del IMSS Mazatlán, ya nada es ‘seguro’

Mazatlán, Sin. -Para derechohabientes del IMSS Mazatlán, el Seguro ya no es “seguro”, esto por los atracos que sufren las personas que duermen a las afueras del hospital, esperando noticias de sus familiares internados.

El aumento en los asaltos ha generado preocupación entre los familiares de pacientes que se encuentran en el área de Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán.

Los incidentes han sido reportados, principalmente, entre las 21:00 horas y las 3:00 horas del día siguiente.

Las principales víctimas son las personas que pernoctan a las afueras de Urgencias.

Testimonios de las víctimas describen un patrón alarmante: un individuo se aproxima a las personas que están sentadas en la parte inferior del área de Urgencias con una actitud intimidante, el agresor se sienta a su lado y saca un arma punzocortante.

Luego les exige entregar sus pertenencias bajo la amenaza de causarles daño, dejándolos atemorizados.

Esta situación ha sido reportada por varias personas que se encuentran en guardia nocturna acompañando a sus familiares.

Otro testimonio inquietante relata la escena de horror.

"Estaba sentada esperando noticias de mi hermano cuando un hombre se sentó a mi lado, mostró un cuchillo y me dijo que le diera todo lo que tenía, me quitó 300 pesos que tenía para el Uber, mis audífonos y el celular, pero tenía un miedo, yo ni notaba su presencia cuando llegó a sentarse, porque me dijo, buenas noches, le respondí igual, pero se me acercó y me puso el arma en el abdomen, no me quedó de otra", dijo Patricia.

Ante el aumento de estos incidentes, los afectados han denunciado la situación ante las autoridades.

Como resultado, en los últimos días se ha observado una mayor presencia policial en el área, con patrullas realizando rondines constantes en un intento por disuadir a los delincuentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Desde que lo denunciamos hay más seguridad tirando rondines, se siente más seguro uno", añadió.

Del asaltante, los afectados lograron construir un perfil con sus características físicas.

El hombre, de no más de 30 años, tiene un lunar en una de sus mejillas, incluso siempre porta la misma gorra durante los atracos, con un trébol rojo y un personaje de caricatura que no distinguieron.

"Siempre es el mismo joven, porque no es viejo, máximo unos 25 años, una gorra de un trébol rojo y una caricatura que no sé cuál sea, pero ahí la trae en la gorra, también le alcancé a distinguir un lunar en el cachete", mencionó Víctor M., quien viene desde Villa Unión para estar con un amigo de él.