Escuela en el Triángulo Dorado cumple 12 años: niños cursan desde preescolar hasta universidad

En el corazón del “Triángulo Dorado”, que integra la región serrana de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, no todo es narcotráfico, pues prevalece, desde hace 12 años, una escuela rural desde preescolar hasta telebachillerato y universidad en línea para más de 400 alumnos de 18 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Tamazula y Badiraguato. César Martín Galindo, “el maestro de la montaña”, dijo en entrevista que la idea surgió en 2012 y el proyecto, hoy, es único en Latinoamérica.

En la comunidad de Santa Gertrudis, Badiraguato, Sinaloa existe una Escuela Rural de Concentración que cuenta con todos los niveles educativos en un solo lugar, además de contar con un albergue y cabañas para los 13 maestros que imparten cada uno de los grados que componen la escuela pública financiada por el Gobierno de Sinaloa.

Desde hace 12 años, con la finalidad de atender una zona marginada como lo es el “Triángulo Dorado”, el proyecto inició ya que previo a ello, los maestros que eran asignados no acudían, sin embargo, Martín Galindo, uno de los iniciadores y ahora coordinador general manifestó que la decisión fue instalarse en dicho punto.

Para ello, se requería de la construcción de un albergue con toda la infraestructura y que contara con cabañas que serían utilizadas como dormitorios de los profesores, además de los módulos para la impartición de clases, una casa de salud que ahora no cuenta con médico.

César Martín Galindo, es conocido como “el maestro de la montaña”, en entrevista exclusiva asegura que son cerca de 415 alumnos los que cursan los diferentes niveles académicos, los cuales pertenecen a 18 comunidades de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; Tamazula, Durango y Badiraguato, Sinaloa.

El grado inicial lo cursan cerca de 40 alumnos; preescolar 22; primaria 40 estudiantes; telesecundaria 30 y media superior cerca de 48, de los cuales, 70 son de Sinaloa, 60 de Chihuahua y 50 de Durango.

Del nivel superior son 53 alumnos de Sinaloa, 80 de Chihuahua y 102 de Durango, todos a través de internet por medio de seis antenas de la Comisión Federal de Electricidad y una más contratada, que inclusive otorgan red a toda la comunidad de Santa Gertrudis.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

Las carreras universitarias son a través de un convenio con la Universidad Autónoma Indígena de México con sede en Los Mochis, Sinaloa, ofertando las licenciaturas en Educación Preescolar, Derecho, Estudios de Género, Psicología Social Comunitaria e Ingeniería en Biotecnología.

El coordinador general detalló que, aparte de la escuela, tienen un decreto de creación dado que el 18 de noviembre del 2015 se les facultó tener extensión educativa para apoyar en las comunidades al gestionar y llevar programas.

Reiteró que son 13 maestros y él, por lo que en cada nivel se cuenta con un director, con la asistente de cocina y dos personas que le apoyan haciendo la comida.

Añadió que cada maestro tiene claro que la filosofía es aprender en grande, puestoque a cada uno que arriba a la institución se le hace hincapié en la excelencia con la currícula pero que también aporten con un proyecto que impacte en la comunidad, de los cuales ya se han trabajado en algunos, según afirmó.

Dijo que, entre ellos, está el saneamiento ambiental, el limpiar piedras, los alumnos de prepa han realizado un proyecto, ya que si una señora vive sola en los pueblos más recónditos acuden y llevan la despensa, si no tienen letrina le hacen una, han construido puentes en los arroyos, palapas en la institución educativa, cercos en la escuela, campañas de reforestación, entre otros.

Manifestó que a todos los estudiantes se les habla del impacto de estudiar y educar, el tener una carrera, estar preparado para salir de esa región y competir en el mundo de los mejores, eso se les inculca. Citó como ejemplo a 30 alumnos que han salido de la prepa que ahora son Ingenieros Agrónomos, licenciados en Educación o inclusive otros son Pilotos.

Señaló que son la única escuela en izar cuatro banderas en las astas monumentales al realizar honores o eventos grandes, siendo la Bandera de México, el escudo de Sinaloa, escudo de Chihuahua y escudo de Durango, pues a 5 minutos de la escuela se encuentra el punto central Cueva Gacha donde convergen los tres estados.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

“Tenemos muy centrado en que cada lunes y cada día de la semana, les hablemos de los valores para que los jóvenes y niños sean personas de bien. Mi trabajo es ser el gestor para buscar los apoyos en la ciudad, hay que venir a buscar los programas para que te informes y convencer de llevarlos para allá, es una tarea difícil, voy y cuando acudo me llevo toda la comida del albergue y que todo fluya conforme a la planeación, ya que constato todo, sigo buscando apoyos”, manifestó el maestro de la montaña.

Expuso que por la región donde están se atiende a dichos pueblos, los niños van en moto, lo que antes era a pie de una o dos horas, y todos aquellos que son de más lejos se quedan en el albergue de lunes a viernes, mismo del que ofrecen servicio a cerca de 80 estudiantes.

“Aparte de ver la currícula oficial y respetar el artículo tercero constitucional, quisimos que los alumnos tomaran los valores cívicos, éticos y morales universales, por los cuales se sabe se da la gobernabilidad de los pequeños pueblos como estos”, expuso.

Al ser cuestionado si todos los estudiantes son indígenas, manifestó no ser así, ya que el que lo es, dificilmente ya no lo quieres ser, lo mismo que pasa en las diferentes regiones por el tema relacionado a la discriminación, si teniendo alumnos Rarámuri y Tepehuan, sin embargo, ya no portan su traje típico e inclusive ya no quieren hablar su idioma.

Añadió que para evitar lo anterior, muy pronto estará presentando un proyecto para perfeccionar el español, pero también dentro del mismo que se incluya para que mantengan sus lenguas maternas. “No lo hablan por temor y que sean bullying”.

Según afirmó, en una ocasión acudieron estudiosos en la materia para analizar el modelo, llegando a la conclusión que en toda Latinoamérica es el único proyecto en su tipo y existen dos escuelas parecidas, una en Colombia que no cuenta con educación inicial y otra en Chile que no cuenta con telebachillerato, sin embargo, no hay otra donde en un solo terreno todo el espectro educativo se concentre.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

Pilotaje de drone, un sueño para los estudiantes

El maestro de la montaña dio a conocer un programa que se tiene proyectado con la carrera en medio superior de pilotaje de drone, la cual consiste en un presupuesto de 150 mil pesos para el equipamiento con una impresora 3D, drones de diferentes tamaños y 3 maestros.

Según manifestó Galindo, con la anterior se permitiría que los estudiantes egresados apliquen sus conocimientos en el turismo y la agricultura o cualquier otra cuestión de progreso en la zona, en que sean los dueños de llanteras, cabañas, guías de turistas, talleres mecánicos, valor de durazno y manzana, para que se coloquen grandes empresarios, pero mientras, de empoderar para que tengan un patrimonio dentro de la región.

“Hemos sido muy criticados porque me dicen que les quiero llevar drones a los narcos, sin embargo, no es así, son para el progreso y productividad de la zona, ya viene el turismo, un turista que viene con su familia a tomarse fotos, uno de mis alumnos se contacta con él y con unas panorámicas se hace que gane de alguna cantidad de dinero para llevarle a la familia un sustento”.

Expuso otro ejemplo de que en las huertas del programa federal “Sembrando Vida”, en lugar de fumigar con la típica mochila, un drone sustituirá, al igual que en los incendios forestales mandan el drone y checan por donde empezó y por donde se puede atacar.

O de la misma manera, expuso un ganadero que no ubica su vaca en lugar de ir a buscarla, manda el drone y ve si el ganado se encuentra bien o un mecánico que le avisan que se ponchó un carro en la carretera Badiraguato- Parral, manda el drone para saber cuál es la situación, checa que hace falta y se evita una doble vuelta y se va con lo que se necesita.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

“La ciencia y la tecnología avanzada que le sirva a la gente que nunca ha tenido nada, que dicen que la van a utilizar en cosas malas, ellos ya la tienen, no necesitan que nosotros lo llevemos. Las oportunidades de trabajo no son suficientes, sin embargo, con la carretera Badiraguato- Parral se abrió un abanico de oportunidades”, refirió

Agradeció el apoyo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y de la secretaria de Educación de la misma entidad, Graciela Domínguez.

Tallado en un tronco de un árbol típico de la región como lo es el táscate, se encuentra el nombre y fotografía de don Mario Vázquez Raña en agradecimiento por haber contribuido con la construcción de seis aulas y la instalación de módulos para baños anti-bullying.

Expuso que dichos sanitarios no tienen puerta exterior, sino son cubículos al interior que sí tienen puerta y los mingitorios no, ya que de esa manera se permite detectar algo turbio.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

Acuerdo entre legisladores de los tres estados

En Julio del 2022, con el objetivo de quitar el estigma de violencia en las zonas donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, mejor conocido como el “Triángulo Dorado”, se reunieron en Sinaloa diputados de los tres estados.

Por iniciativa de la diputada de Sinaloa, Luz Verónica Avilez Rochin y el diputado de Chihuahua, Noel Chávez Velázquez, se realizó en aquella ocasión la primera reunión formal del encuentro de las tres legislaturas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La propuesta del diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de Chihuahua, Noel Chávez Velázquez, más allá del nombre estigmatizado de la zona, se enfocó a la generación de desarrollo como lo es la falta de servicios de salud, infraestructura educativa, generación de empleo y el fortalecimiento de los rubros maderables, así como el medio ambiente y sobre todo la generación de empleo.

El presidente de la Jucopo de Sinaloa, el diputado Feliciano Castro Melendrez, reconoció las iniciativas del Coordinador del PRI de Chihuahua, Noel Chávez y de la presidenta de la Comisión de Turismo de Sinaloa, Verónica Rochin, por aterrizar estas mesas de trabajo.

Foto: Cortesía / Martín Galindo

Entre los acuerdos se conformó la comisión de redacción que realizara el manifiesto de los trabajos a realizar por las diferentes legislaturas y se agendó la próxima reunión para el 8 de agosto del presente año para después realizar una magna reunión de las legislaturas en las que se pretende integrar al Poder Ejecutivo de cada estado y presentar las iniciativas correspondientes para el bienestar de la población de la región del ahora nombrado triangulo de la bondad.

