[Entrevista] César Duarte: La prisión no me ha quebrado

CHIHUAHUA. A días de que se cumplan tres años de su detención en Miami, Florida, acusado de presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato, el exgobernador priista de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, niega que en aquel entonces estuviera huyendo y asegura que ahora está tranquilo y espera con entusiasmo el día del juicio oral para demostrar su inocencia.

“Viví con mi familia en los Estados Unidos, tenemos domicilio establecido y teníamos todo en regla. La prisión no me ha quebrado y tampoco tememos de nada porque no hay nada que demostrar en mi contra, al contrario, somos los primeros interesados en que se realice el juicio oral -reprogramado por tercera ocasión para este 26 de junio-, que han aplazado a más no poder”, se le oye decir al otro lado del teléfono, desde el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, a donde ingresó el 2 de junio del año pasado tras su extradición de Estados Unidos. Unos días después de esa fecha, un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva que se mantiene hasta la fecha.

El Gobierno de México lanzó en 2018 una orden de captura y pidió a la Interpol que emitiera una ficha roja. El 8 de julio de 2020, Duarte Jáquez fue detenido en Florida, el mismo día en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunía en la Casa Blanca con Donald Trump, su homólogo en aquella fecha.

El Gobierno de Chihuahua, entonces encabezado por Javier Corral, lo acusó de haber usado el erario para beneficiarse él y al PRI, partido que expulsó a Duarte en enero de 2019.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, subraya que en ningún momento intentó esconderse o evadir la justicia, pues incluso mantenía contacto constante con autoridades en Estados Unidos y esa información era del conocimiento del exmandatario Javier Corral.

Con 60 años de edad, el exgobernador de Chihuahua recuerda que una de las últimas apariciones que tuvo fue cuando lo captaron tomando un vuelo a Estados Unidos. Ese día, dice, salió hacia aquella nación para ser intervenido de una vértebra, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) lo buscó para hacerlo comparecer ante un juez en Chihuahua.

César D. Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

“Hicimos una acta circunstancial ante un notario público dando fe precisamente que estaba operado ese día, que era imposible acudir y que la autoridad sabía de mi condición médica. Unas semanas después llegó a mis manos una grabación en la que un alto funcionario del gobierno de Corral, el operador político más cercano, declaraba que yo, en cuanto llegara al Cereso, iba a ser sacrificado, que me iban a matar”, recuerda el exgobernador.

Asegura que conserva la grabación original y espera del momento procesal para presentarla ante el juez, porque fue en una cena donde el operador de Javier Corral, ante la presencia de varias personas, anunció que supuestamente lo matarían al llegar a prisión en Chihuahua.

César Duarte dice que la FGE dio a conocer en su momento que había alrededor de 20 carpetas en su contra, pero fueron 47 y muchas lograron combatirlas en Estados Unidos, en la mesa de la Secretaría de Departamento de Estado, del Departamento de Justicia y de la Corte Sur de la Florida. Sus abogados, dice, aportaron información a las autoridades de aquel país en donde resultó que no existía argumentación para tener una acusación formal.

UN LIBRO EN PUERTA

Con el tiempo que le brinda la cárcel, César Duarte ha comenzado a redactar un libro que aún no tiene nombre, pero que incluirá sus vivencias desde antes de que fuera gobernador, lo malo y lo bueno que le ha dejado la cárcel, las traiciones políticas e historias que no han sido reveladas.

El exgobernador está acusado por el desvío de poco más de 96 millones de pesos. | Foto: Cuartoscuro

“Estoy escribiendo un libro y una memoria de todo lo que me ha tocado vivir en esta tierra extraordinaria de Chihuahua, pues digamos que desde Pancho Villa, y lo que serán los próximos años. Ojalá y le sirva la gente porque Chihuahua ha sido un estado que ha marcado en la República los tiempos y ha estado presente”, dice. El exmandatario lamenta que Chihuahua no haya tenido una clase política unida y, al contrario, haya actuado como caníbal de sus propios actores. No ha podido construir una plataforma que le permita al estado una representación mucho más sólida para responder a problemas profundos en el estado. “Estoy enterado de todo lo que ocurre dentro y fuera; tengo una pequeña pantalla de televisión. En el reglamento está establecido que puedo tener una pequeña pantalla, que es donde me entero, así como las visitas de mis amigos y familiares”, comparte.

Vía telefónica cuenta detalles de su estancia en prisión, como su rehabilitación y el ejercicio de dos horas diarias de caminata para cuidar su corazón. “Me preparo yo mismo mis alimentos, me hago desde unos chilaquiles hasta un omelette o un pescadito a la plancha o como se pueda. Los nutriólogos me permiten introducir algún producto sin cocinar”.

Asegura que desde el día siguiente que terminó su gobierno no extrañó nada, ni la suburban, ni el helicóptero, ni la guardia de seguridad. Lo que sí extraña, dice, es darle un abrazo a su amiga Beatriz Paredes, quien el pasado viernes acudió a la capital chihuahuense donde habló de su intención de ser la candidata a la Presidencia de la República por la alianza Va por México: “Quería darle un beso, merece sin duda todas las consideraciones, es una mujer sólida, una mujer con una claridad de los problemas de país, habla de los problemas del país, no está en la grilla de la matraca, del ¡viva, viva!, es una mujer respetada por la clase económica de este país”.

César Duarte cuenta que cuando estaba a punto de terminar su sexenio como mandatario, Javier Corral buscó la forma de construirle delitos y convertirlo en un enemigo público en Chihuahua.

“Corral tuvo el presupuesto más alto, tuvo un endeudamiento y una irresponsabilidad enorme en el manejo de las finanzas, no hizo nada de obra, absolutamente nada de obra y ¿dónde está ese dinero? A mí Corral me hizo y me inventó acusaciones, con estos argumentos que le estoy dando a él le caben 200 denuncias nada más, pero con la enorme duda, ¿dónde quedó el dinero?”, pregunta.

El exmandatario pide a las autoridades judiciales que la próxima audiencia sea abierta a los medios de comunicación: “no tengo nada que ocultar (...) necesito en el juicio oral una audiencia abierta donde se ventilen todos los detalles de mis acusaciones y mi defensa, esto será el próximo 26 de junio”.