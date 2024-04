Ceci Flores denuncia ataques y señalamientos desde que asistió al debate presidencial

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció a través de su cuenta personal de X, ser víctima de diversos ataques y persecución política, luego de haber asistido a la sede donde se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la Presidencia de la República, el pasado 07 de abril.

En un video publicado la noche del jueves 11 de abril, la líder social dijo que, haber reclamado a la candidata de Morena la falta de atención hacia el tema de los desaparecidos, no sólo en Sonora, sino en todo el país, ha provocado una ola de críticas y señalamientos hacia su persona a través de sus redes sociales.

“He sido víctima de ataques desde que me atreví a reclamar de frente a la candidata de Morena que no tocaba el tema de los desaparecidos. He recibido críticas, he tenido persecución política; lamentablemente, cuando lo mío no es politiquería, es necesidad de que la gente me vea, escuche el tema de los desaparecidos y de los huérfanos, un tema tan doloroso que nadie quiere tocar”, expresó.

Flores Armenta detalló que la han criticado y perseguido a través de sus cuentas para difamarla e incluso insultarla, luego de haber estado como invitada el día del debate junto a otras madres buscadoras, quienes lamentaron que los candidatos no tocaran el tema de los desaparecidos y huérfanos que ha dejado la violencia en el país.

“Estuve ahí invitada a ese debate y en ningún momento se tocó el tema de los desaparecidos... Y que las personas de Claudia Sheinbaum me dieron la espalda cuando me tuvieron enfrente. Que cuatro víctimas estuvimos en ese lugar, no fueron para dignarse a saludarnos, nos dieron la espalda, nos hicieron caras, como si nosotros estorbáramos en ese lugar” apuntó.

El tema de los desparecidos es algo que sólo las madres entienden, recordó, pero que se necesita de todo el apoyo para poder continuar con la lucha por regresar a sus hijos a casa, sin importar el cansancio y los riesgos que esto conlleve.

“Y espero que entiendan esta palabra, la necesidad que tenemos de volver a ver a nuestros hijos; pónganse un segundo en nuestro lugar, ¿qué harían si tuvieran dos hijos desaparecidos o cinco, como otras compañeras? ¿No lucharían contra todo y contra todos porque alguien voltee a ver su tema y nos ayuden a buscarlos? Lo único que queremos es a nuestros hijos de vuelta en casa”, dijo.

Por último, apuntó que, si en algún momento ofendió a alguien, lo único que pide es que vean la problemática desde sus zapatos, como una madre que hará lo necesario por encontrar a sus hijos desaparecidos, sin importar el tiempo que le lleve.

“No me ataquen, yo no soy la enemiga, todos somos un poco víctimas”, finalizó.

