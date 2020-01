Así es el narcotúnel más largo y sofisticado hallado hasta ahora entre San Diego y Tijuana

La Patrulla Fronteriza presentó en conferencia de prensa en San Diego detalles de un túnel clandestino transfronterizo de más de 1.3 kilómetros de longitud entre el sur de California y Tijuana.

La corporación indicó que se trata del pasadizo más extenso hallado hasta ahora en el área de San Diego, aunque se abstuvo de llevar a la prensa a recorrido por el túnel, y precisó que lo descubrió una coalición interinstitucional llamada Fuerza de Tarea de Túneles Fronterizos, mediante investigación de inteligencia y tecnológica.

"Lo que hace único a este túnel es su extensión y que es altamente sofisticado, aunque no sabemos cuánto tiempo les tomaría construirlo. Obviamente fue mucho tiempo", dijo a Efe el director interino regional de Investigaciones de Seguridad Nacional, Cardell Morant.

El túnel se inicia en Tijuana y cruza al sur de San Diego a lo largo de un total de 1.313 metros. Pasa a unos 800 metros al oeste del puerto de entrada de Otay Mesa, California. Asimismo, mide aproximadamente un metro y medio de alto y cerca de 60 centímetros de ancho.

De acuerdo con el oficial Morant, el túnel tiene aire acondicionado, un elevador, un sistema de rieles y un carrito similar a los que se utilizan en proyectos de minería, además de un sistema de iluminación con cableado, suministro eléctrico de alto voltaje y drenaje.

La Patrulla Fronteriza informó que el pasadizo fue encontrado inicialmente en agosto pasado, pero estaba inundado y tuvo que ser drenada el agua.

Ninguna de las autoridades que participaron en la conferencia de prensa presentó algún estimado del costo de la construcción del túnel.

El director de la Administración Federal contra las Drogas (DEA) en San Diego, John Callery, dijo que los aspectos sofisticados significan una fuerte inversión de recursos y un prolongado esfuerzo de construcción.

Añadió que "los carteles mexicanos de las drogas se vieron obligados a construirlo porque aumentamos nuestra seguridad".

El túnel fue localizado cerca de donde se encontró el primer túnel transfronterizo entre México y Estados Unidos en 1993, que fue hallado a unos 500 metros al oeste del puerto de entrada de Otay Mesa.

En declaraciones recientes, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) calculó que hasta el año pasado habían sido descubiertos más de 200 túneles en la frontera entre México y Estados Unidos.