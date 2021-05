"No debemos permitir este tipo de ataques", Pavlovich condena asesinato de Abel Murrieta

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, condenó el asesinato del candidato Abel Murrieta por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora en Ciudad Obregón.

Por medio de su cuenta de Twitter, la mandataria dio sus condolencias a la familia y aseguró que mantiene un trabajo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar con los responsables.

Mi más sentido pésame a la familia de Abel, en quien reconozco a un sonorense con profundo amor por Sonora, que trabajó y sirvió siempre a su tierra. — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) May 14, 2021

Además, hizo un llamado a la Mesa de Seguridad para que redoblen el trabajo "y reforcemos las acciones para responder a lo que nos demanda la sociedad".

Por su parte, Adrián LeBarón también se pronunció en redes sociales, informando que Murrieta era el abogado de su familia, quien le había ayudado a vincular a los responsables del ataque contra sus familiares.

Asimismo, otros candidatos expresaron su solidaridad con la familia y exigieron justicia para dar con los homicidas.

Esperemos que la Fiscalía realice las investigaciones y se esclarezca a fondo este caso, mi completa solidaridad con familiares. 2/2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 14, 2021 Mataron a mi licenciado Abel Murrieta. El que tanto me ha ayudado a vincular a proceso a los asesinos de Rhonita y mi familia. “ y ahora quien podrá defendernos” 😂😂🙏🙏🙏🙏🙏🇲🇽🙏🙏🙏 pic.twitter.com/7HnyJGEJJU — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 14, 2021 No podemos permitir que la violencia siga reinando en nuestras calles, ni en Cajeme ni en Sonora.



Exijo a las autoridades una investigación a fondo y resultados concretos.



Este hecho no puede quedar impune. — Ernesto Gándara (@EGandaraC) May 14, 2021 La muerte de Abel Murrieta es un hecho violento que tiñe de rojo el proceso electoral, seguridad para Sonora, ¡ya! — Rosario Robles Robles (@ROBLESROBLESFXM) May 14, 2021 Lamento profundamente el trágico fallecimiento del candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano Abel Murrieta. En muestra de respeto a su familia, amigos y equipo suspenderé mi agenda el día de hoy. Oremos por su descanso eterno. — CELIDA LOPEZ (@CelidaLopezc) May 14, 2021 QEPD un Sonorense valiente como pocos, un Sonorense honesto y honrado a carta cabal!

QEPD Mi gran amigo y compañero de muchas y grandes batallas!

QEPD @AbelMurrietaG Un hombre de Ley!

Monica, Moniquita, Abel y Daniel estén siempre muy orgullosos de su padre!

Exijo justicia — Ricardo Bours C (@r_rbc) May 14, 2021

El candidato estaba en un mitin para promocionar su candidatura cuando sujetos armados abrieron fuego contra él en la vía publica, donde también una mujer, que trabajaba para su campaña, resultó lesionada de una pierna.

Murrieta recibió 10 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, incluyendo dos en la cabeza y posteriormente falleció en el hospital San José.

Tras el atentado, se acordonó la zona y la Fiscalía General del Estado de Sonora reiteró que ya se realiza un operativo para encontrar a los homicidas del también exprocurador.

Cabe destacar, que de acuerdo con el "Ránking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo", realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Ciudad Obregón es la cuarta ciudad más violenta.