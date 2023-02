En el Estado de México comenzará la reconciliación con el país: Alejandra Del Moral

Luego de indicar que lo que estará en juego el próximo 4 de junio no es una elección, sino el futuro de México, la precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, pidió no caer en la descalificaciones y hacer una política diferente.

En este municipio en donde cerró precampaña, al igual que en Tenango del Valle, Del Moral Vela agradeció a los militantes y simpatizantes sus muestras de apoyo durante 25 días que abarcó este periodo y 91 municipios que visitó.

"En el Estado de México comenzará la reconciliación con el país, porque lo que nos vamos a jugar el próximo 4 de junio, no es una gubernatura, sino el futuro de México, y los mexiquenses somos mexicanos dos veces, por patria y provincia", externó.

De igual forma, convocó a los priistas para que tomen su lugar en la batalla electoral, asumiendo el papel que les corresponde hacer, porque en su momento ella hará lo que le corresponda y tendrán una gran candidata.

“Tendrán una gran candidata, les aseguro que demostraré la capacidad, la experiencia, el valor y el amor que le tengo al territorio mexiquense. Nosotros somos gente de resultados, de hechos, somos gente que entiende, que aprende, que resuelve y que atiende. Hoy este es el proyecto en donde la inclusión es necesaria, y la pluralidad es un valor, no es un obstáculo; cabemos todos, porque todos los mexiquenses somos quienes merecemos vivir mucho mejor”, expresó.

Ante la presencia de organizaciones sindicales, como la CTM, CROC y CTC, así como integrantes de Alianza Campesina, maestros, dirigentes del tricolor en Morelos y Mariano González Zarur, ex gobernador de Tlaxcala, solicitó su respaldo para la Asamblea de Delegados y Delegadas del tricolor que se efectuará este domingo en Texcoco, y donde tendrán que designarla como candidata.

“Iremos a Texcoco, para ir a demostrar que Texcoco no es de nadie, que es de todos los que vivimos en el Estado de México. Uno, no les tenemos miedo; dos, estamos listos para ganar y tres, amamos profundamente esta tierra que no queremos que dividan. Gracias a todos y todas las priistas por este permanente apoyo y por este incondicional respaldo que me han mostrado en esta precampaña, sigamos avanzando, creciendo juntos y lo más importante, jamás duden de que vamos a ganar”, manifestó.

En esta tierra de floricultores, artesanos y reboceros, así como del muralista mexiquense Leopoldo Flores, sostuvo que no es la primera ocasión que visita este municipio, pero tampoco la segunda y la siguiente lo hará como gobernadora del Estado de México.

Del Moral Vela reconoció que el PRI enfrenta un enorme desafío, por lo que tendrán que sacar la casta para demostrar de qué están hechos y la verán vestida de azul, de amarillo y de turquesa, pero su sangre roja la llevará desde hoy y hasta el último día de su vida.

También aseguró que no caerá en el juego de la descalificación porque la gente está harta de ver peleando a los candidatos en la campaña, motivo por el cual pidió hacer una política diferente para demostrar que la alianza con los ciudadanos es la mejor opción.

De igual forma, asumió el compromiso con Tenancingo de que alcanzará a Morena y ganará la elección del próximo 4 de junio.

Al grito de ¡vamos a ganar!, Del Moral Vela indicó que requiere de un ejército de valientes para que defiendan lo que se ha hecho bien, y se corrijan los rubros que sean necesarios.

Pidió tomar en consideración que los priistas no son nuevos y ya le ganaron a Morena en el 2017, la alianza lo hizo en el 2021 y lo volverán a hacer en este 2023, pero haciendo lo que les corresponde, porque forma parte de una generación que habla, actúa y enfrenta los retos de manera diferente.

"Todo lo que hemos hecho, ¿lo hemos hecho bien?, ¿nos hemos equivocado?, y es de valientes reconocer el error, aprender de ello y cambiar. Por eso, quiero un ejército de valientes, que sepa y esté consciente de que no debemos hacer lo mismo, que somos nosotros una nueva generación", aseveró.

Dijo que el estado quiere un cambio, pero no de colores, sino en el quehacer político, en las mujeres, en los hombres, en los adultos mayores y en los jóvenes que sólo buscan una oportunidad para salir adelante.

“¡Que viva Tenancingo!, ¡que viva el PRI!, ¡que viva el Estado de México!, y ¡viva el sagrado Estado de México!, concluyó.