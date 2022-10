Que me investiguen, pero no me voy: Cuauhtémoc Blanco

Que me investiguen, a mi y a mi familia, pero no me voy, dijo en un tono molesto el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, respecto a supuestos documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados en el denominado “Guacamaya Leaks”, en el que señalan una presunta relación con grupos del crimen organizado, tanto del mandatario y su gabinete, así como de otros actores de la política morelense.

-¿Gobernador, usted pediría licencia al cargo para que se investigue?

-“Cómo crees, yo sigo trabajando, cómo crees que voy a pedir licencia, sigo trabajando, sigo inaugurando, esta semana vamos a ir a la inauguración de muchas obras que se quedaron ahí por las lluvias, pero hay muchas obras que tengo que hacer por mi estado, que se me investigue”, respondió el mandatario ante pregunta expresa.

En el “Guacamaya Leaks” se da cuenta de una presunta red de complicidades entre funcionarios públicos, fiscales, diputados, expresidentes municipales, e integrantes del gabinete estatal, y en este sentido el Jefe del Poder Ejecutivo, dejó en claro que no meterá las manos al fuego por nadie, quien resulte responsable deberá pagar y ser juzgado.

Sobre las acusaciones contra el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, respondió que le extraña pues “es un pan de Dios”. Aseguró que son gente buena, que no consume drogas, ni tampoco han pactado con el crimen.

“Si algún secretario está involucrado, pues que le caiga la ley, yo confío en ellos, el que esté involucrado con el narco que la pague para que se meten en problemas, yo no los voy a defender, pero imagínate nada más a Samuel Sotelo que es un pan de Dios, también lo vinculan, es una situación lamentable, el tema más preocupante es que estos políticos agarran el tema para desprestigiar al gobierno”.

Si estuviera involucrado con el crimen no se hubiera detenido a ningún líder criminal, agregó Blanco Bravo, pues aun cuando se dio a conocer una fotografía con líderes del crimen, insistió en que se toma fotos con muchas personas que “ni conozco”

Los golpes que dan a su administración con este tipo de información, acusó, se intensifican por parte de políticos que a pesar de que son de Morelos no han hecho nada por el estado, “me faltan 2 años y van a seguir”. Él el único que le ha cerrado la puerta al crimen, insistió. Aunque puntualizó que no meterá las manos al fuego por nadie, está abierto a que todos los integrantes de su gobierno.

“Yo soy gente de bien, nunca he pactado con ningún criminal, nunca me he metido drogas y si alguien de mis funcionarios está metido que se las arregle como pueda”.





