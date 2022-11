Van más de 40 detenidos en Guanajuato por ola de violencia

LEÓN. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophía Huett, informó que tras tres días de violencia en el estado van 40 detenidos relacionados con los hechos delictivos En la noche del viernes se registraron tres personas sin vida y un automóvil incendiado.

La funcionaria estatal explicó que los presuntos criminales fueron capturados por delitos del fuero federal relacionados con la delincuencia organizada.

Sociedad Violencia no cesa en Guanajuato: asesinan a tres personas en Salvatierra

Comentó que los hechos violentos que se han registrado en el estado podrían tener una relación con la captura de Juan Rodolfo N Rudy, hermano de El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Esta información no siempre la vamos a tener en la claridad que queremos por salvedad de las investigaciones. Lo que sabemos es que se da una detención de un familiar de José Antonio Yépez, específicamente su hermano; en esos días también se registraron operativos federales en el estado, entendemos que no hubo una detención en particular pero sí objetivos criminales. Si bien, no podemos hablar de que sea una causa, sí coincide en tiempo, lo cual nos hace pensar que sí hay una relación directa”, mencionó la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Desde la madrugada del pasado miércoles inició una ola de hechos criminales. De acuerdo con el conteo registrado por Organización Editorial Mexicana, suman 38 los puntos incendiados con la finalidad de bloquear la circulación vial, además, un policía y una civil murieron, sin dejar de lado la masacre en un bar de Apaseo Alto donde a nueve personas les arrebataron la vida.

Para Sophia Huett estos días son de agravio para la sociedad, sin embargo, dijo que el estado de derecho debe prevalecer y mandar en cualquier territorio. “En la revisión completa de lo que hoy ocurre en Guanajuato podemos constatar que se trata de hacer valer el Estado de Derecho”.

En la madrugada del pasado miércoles, delincuentes incendiaron unos 30 vehículos en Juventino Rosas, Villagrán, Salvatierra, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y Celaya, en este último hubo también tres ataques a balazos en distintas zonas sin que hubiera lesionados.

Al anochecer del jueves, hombres armados acribillaron a nueve personas al interior de un bar en Apaseo el Grande.