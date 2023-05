Se incendia un departamento en una torre de condominios en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Un reporte de incendio en el nivel 10 de una torre de condominios ubicada en la avenida Sábalo Cerritos alertó a elementos de Bomberos Mazatlán este sábado por la mañana; la notificación llegó vía 911.

A través de un boletín informativo, el cuerpo de auxilio y rescate informó que a su llegada al lugar de los hechos se les prohibió el ingreso argumentando que la administración dio la instrucción. A los minutos arribó Protección Civil y aunque también se les negó el paso a los minutos pudieron ingresar.

Puedes leer: Dan prisión preventiva a presuntos responsables del feminicidio de Leticia

Al realizar la revisión se detecta que el incendio se generó en el cableado eléctrico, siendo atendido por el personal de mantenimiento. Se descartó riesgo por este evento con medición de cámaras termográficas.

"Se pudo constatar que el edificio no cuenta con las medidas básicas de seguridad para los inquilinos, la red de incendios no es funcional, cuenta con extintores vencidos, no tiene sistema de detección de humo o calor y no cuenta con alarma de emergencia", se detalla en el boletín.

Ante los hechos el cuerpo de Bomberos exhortó a todas las unidades habitacionales, hoteles, empresas en general, a que dentro de sus protocolos tengan el de informar a las autoridades lo sucedidos y recibirlas para poder garantizar la seguridad, así como a contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad del edificio, que garantice en todo momento la pronta atención de las emergencias y sobre todo poner a todos los ocupantes a salvo.

"Es aquí la importancia de aumentar las exigencias a los edificios verticales ya operando en cualquiera de sus modalidades, los que están en desarrollo y más importante aun que desde que sean proyecto se garantice la seguridad del edificio", se añade.

Rebasados por el desarrollo

Apenas el día lunes El Sol de Mazatlán había expuesto, a través de una nota, la preocupación que existe por parte de Bomberos Mazatlán ante el acelerado crecimiento vertical en la ciudad.

Los edificios de altura representan grandes desafíos desde el punto de vista de seguridad contra incendios; la evacuación de una gran cantidad de personas, la implementación de un sistema de detección y alarma efectivo, la compartimentación vertical y horizontal, la dificultad que enfrentan los bomberos para acceder a los pisos más altos, son solo algunos de los puntos a tener en cuenta en las estrategias de protección.

Y es que entre la maquinaria de operaciones, la corporación cuenta con dos camiones escalera con una altura máxima de 105 pies (32.004 metros) esta medida es la más grande a nivel mundial, nunca llegarían a un piso 20 en caso de un incendio, además de que se tiene que tomar en cuenta otras variantes como la infraestructura de la misma torre que permita el acceso del equipo.

El Comandante Edgar peinado Beltrán señaló que este tipo de construcciones no solo deben ser bonitos y rentables sino también seguros, por una parte está la prevención de las emergencias, que los edificios sean seguros desde las técnicas de construcción y materiales que se utilizan y por otra parte estar equipados para ser autosuficientes.