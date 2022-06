Rescatan a bañista en playa Cerritos

Mazatlán, Sin.-Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal de Mazatlán auxiliaron este miércoles por la tarde a una persona que tuvo dificultades para salir del mar, ya que al parecer le dio un calambre.

El rescate se realizó en la zona de playa Cerritos 5, en donde el elemento preventivo asignado a ese espacio atendió el llamado de auxilio, según se informó en un comunicado de prensa.

Una vez en tierra firme, la mujer de unos 45 años de edad, aproximadamente, se recuperó y se retiró por su propio pie, sin necesidad de requerir mayor atención médica. No se informó si era originaria de Mazatlán o turista.

SEGURIDAD EN LA PLAYA

Salvavidas de Mazatlán recomiendan a los bañistas respetar los señalamientos de cada una de las zonas de playa del puerto, para tener una estancia segura en ellas.

Además, les piden acercarse a los elementos del Escuadrón Acuático en caso de no tener conocimiento de las áreas a las que se van a introducir, así ellos podrán orientarlos a una playa segura y estar al pendiente de su seguridad.

Entre las recomendaciones están: no introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad, aprender a identificar los colores de los banderines y si no se sabe nadar, lo mejor es quedarse en la orilla o definitivamente no adentrarse al mar.

Recuerde que el color rojo significa alto riesgo (no entrar), el amarillo quiere decir entrar con precaución, el verde es playa segura y el color blanco alerta sobre la presencia de quemadores o medusas.

El mes pasado fueron 20 rescates los realizados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático en las diferentes zonas de Mazatlán.