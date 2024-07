Policías de Mazatlán, abusivos y montoneros

Mazatlán, Sin. - Con lesiones en la espalda, cuello y suturas en el párpado derecho resultó Mario Cabrales Orona, ciudadano mazatleco y abogado de profesión, tras ser víctima de abuso policial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del puerto.

A inicios de semana empezó a circular un video en redes sociales en el que se observa la detención de Cabrales Orona por una patrulla de la Policía Municipal frente a una plaza comercial, sobre la avenida Santa Rosa, y que es golpeado por un elemento de Tránsito.

Mario relata que su detención, ocurrida el 7 de julio, derivó de un llamado de atención que le hizo al elemento de Tránsito, quien se encontraba debajo del puente peatonal de la avenida Santa Rosa parando camiones “charteros”; sospecha que lo hacía para extorsionarlos, pues ya tenía tres días haciendo lo mismo, ya que no traía ni vehículo ni boletas de infracción.

Agregó que se posicionó a unos 40 metros del tránsito y le hizo saber que observaba a fin de que el elemento dejara de hacer esta práctica, pero este hizo una llamada telefónica y fue él quien se acercó a Mario para intentar quitarle su teléfono, con el que había comenzado a grabar.

Ya en el momento de su detención, cuando llegó la patrulla de refuerzo, fue cuando comenzaron las agresiones, las cuales le ocasionaron una herida en el párpado del ojo derecho.

"Cuando me esposa yo me subo voluntariamente en la unidad, voy limpiecito de mi ropa, de mi cara y me siento, ¿por qué suben al tránsito encima de mí?, y no le importó que hubiera personas documentando y me da los primeros 'cariños', 'con mucho amor’; para cuando llegó a Seguridad Pública ya voy bañado en sangre", relató.

Cabrales Orona dijo no recordar en qué momento ocurrieron los golpes en la espalda, ya que al ser puesto ante el juez cívico el médico legista que lo revisó solo le limpió la sangre que traía en la cara, y le dijo que ocupaba puntos, se dio cuenta hasta que fue a atenderse a la Cruz Roja, por lo que no descarta que posiblemente en el trayecto de su traslado sufrió un desmayo y entonces fue golpeado.

En el Juzgado Cívico, el abogado menciona que tampoco se le respetaron sus derechos, pues no se lleva a cabo el debido proceso.

"Los jueces cívicos son un policía más, y la lógica y el derecho dicen que no debe ser así el juez cívico, antes juez de Barandilla, era la última oportunidad que tú tenías para salvar tu verdad, para hacer valer tu derecho, para salvar tu defensa, ahora yo no, los policías llegan y le dicen 'esto, esto y esto, ponen ahí’, y para dentro, eso no debe ser así", expresó.

Denuncias

El ciudadano informó que ya interpuso las denuncias correspondientes ante Asuntos Internos en la SSPM y ante la Fiscalía General del Estado, y este miércoles lo hará ante el Órgano Interno de Control y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.