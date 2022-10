Policía acuática rescata a 4 bañistas originarios de Colombia

Mazatlán, Sin.- El reporte de cuatro personas originarias de Colombia que eran arrastradas por la corriente marina en la playa Camarón movilizó este sábado por la tarde al Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán

Al acudir al lugar de los hechos, los salvavidas lograron poner a salvo a los turistas, quienes solo presentaron cansancio.

Los bañistas de 27, 22, 20 y 40 años son originarios de Colombia, quienes vinieron a pasar unas breves vacaciones al puerto de Mazatlán.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, Gustavo Espinoza, aseguró que los casos de personas que necesitan ayuda para salir del agua aumentaron un 50 por ciento en comparación al sábado anterior.

"El sábado pasado fueron solamente 2 rescates, esta fueron 4, se dice que subió un 50 por ciento, pero solo aumento a 2 más, nos sentimos bien y esperamos que sigan acatando las reglas, no paso a mayores porque logramos acudir a tiempo, esta comparativa es solamente entre los últimos 2 sábados, pero si nos ponemos a pensar, los casos han ido a la baja en los últimos fines de semana", dijo

Además de eso, el encargado del escuadrón pide la ciudadanía seguir todas las recomendaciones que les hacen para evitar accidentes.

"Recomiendo a las personas que continúen así, venir a disfrutar de las playas no significa meterse a lo hondo, espero que sigan por ese buen paso, no nos gustaría retirar a las personas que no estén acatando las reglas".

OLEAJE ELEVADO

Espinoza dio a conocer que este sábado por la tarde las playas de Mazatlán registraron oleaje elevado, por lo que algunos tramos fueron cerrados a los bañistas y otros más se encuentran con banderín amarillo de precaución.

Explicó que estas condiciones se presentan ante la cercanía del huracán "Roslyn" en el Pacífico mexicano.

Playa Cerritos, Sábalo 1 y 2 que es en la Zona Dorada, así como Playa Norte de 1 a 4 -que comprende del Valentino hacia el Monumento a Lobos Marinos-, se encuentran cerradas, con bandera roja debido al incremento de oleaje, mientras que el resto de las playas están en color amarillo, con restricción ya que solo se permite permanecer en la arena.

El comandante de los salvavidas reiteró el llamado a la población en general para que si va a acudir a la playa, ubique primero las casetas de vigilancia de los guarda vidas y les pregunte de manera directa si hay condiciones para introducirse al mar o no.