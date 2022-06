Otro rescate del mar en Mazatlán; ponen a salvo a tres menores de edad de Michoacán

Mazatlán, Sin.-En la zona de playa Sábalo 2 de Mazatlán, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía municipal lograron rescatar y poner a salvo este martes a tres personas que eran arrastradas por una corriente.

Según se informó en un boletín de prensa, con el apoyo de salvavidas del hotel que se encuentra en la zona, pudieron darle flotabilidad y remolcar a tierra firme, a quienes dijeron ser turistas procedentes de Zamora, Michoacán.

Sofía Regina N”, Yahir Alejandro “N”, y Ana Sofía “N”, de 15, 17 y 11 años de edad, respectivamente, solo presentaron cansancio y fueron entregados a sus familiares.

En lo que va de este año, el Escuadrón de Salvamento Acuático, ha rescatado de morir ahogados en el mar a 75 bañistas.

En el mes de mayo fueron 20 bañistas rescatados, mientras que en lo que va de junio ya hay seis rescates.

RECOMENDACIONES

Salvavidas del Escuadrón Acuático recomiendan a los bañistas acercarse a ellos en caso de no tener conocimiento de las áreas a las que se van a introducir, para que así puedan orientarlos y decirles cuáles zonas son las de menos riesgo.

Entre las recomendaciones están no introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad, tampoco con flotador cuando corre mucho aire y en caso de no saber nadar, no adentrarse mucho al mar.

Recuerde que el significado de los colores de los banderines es el siguiente: rojo quiere decir “alto riesgo” (no entrar), amarillo significa “entrar con precaución”, verde: “playa segura” y blanco, “presencia de quemadores o medusas”.