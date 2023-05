Escuadrón Acuático rescata a turista originaria de Guadalajara

Mazatlán, Sin.- Durante la tarde del día sábado, los elementos del Escuadrón Acuático de Mazatlán lograron poner a salvo a una turista originará de Guadalajara.

Los hechos ocurrieron a la altura del Hotel Pueblo Bonito cuando una mujer estaba siendo arrastrada por una corriente marina, fue ahí cuando los elementos del Escuadrón intervinieron en apoyo de la joven.

También puedes leer: Policía Acuática atiende a turista de Coahuila lesionada

El Coordinador del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas, asegura que este fue el único rescate que se realizó durante día sábado, pues afortunadamente no hubo más reportes al respecto.

"Solamente se reportó este incidente durante el día sábado en las playas de Mazatlán, gracias a dios no hubo más reportes al respecto, y esperamos que esto continúe, es importante que las cifras continúen disminuyendo de cara al verano, también destacar que la ciudadanía ha puesto de su parte", Comentó Espinoza Bastidas.

Comenta el Coordinador del Escuadrón, que la persona no presentó daño físico, y no ocupo ser trasladada al hospital, pues solamente sufrió una crisis nerviosa como es común en estos casos.

"La joven no sufrió ningún tipo de daño físico, solamente una crisis nerviosa, que siendo sinceros es muy común en estos casos, pero afortunadamente no paso a mayores, no ocupo traslado al hospital, ni nada así, solo quedo en un buen susto", Añadió.

Cuidado con los quemadores

Gustavo Espinoza, asegura que aunque el tema de las picaduras de quemadores han estado a la baja durante el fin de semana, pide extremar precauciones con esta especie marina.

"Ha estado calmado este tema durante el día viernes y sábado, pero no se puede bajar la guardia, hay que ser precavidos y preguntar a los salvavidas si la playa es apta para meterse, mucha gente nunca ha visto a un quemador y creen que es algo inofensivo, pero no es así, hay que tener cuidado," comentó.