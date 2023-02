Paracaidismo acuático, actividad de alto riesgo: Protección Civil

Mazatlán, Sin.- Practicar el paracaidismo acuático es una actividad deportiva considerada como de alto riesgo, por lo que las personas que pretenden practicarla se deben informar antes de subirse a un "parachute", señaló Eloy Ruiz Gastelum.

El coordinador de Protección Civil mencionó que para llevar a cabo este tipo de actividades influyen varios factores como las condiciones climatológicas, destreza de quién lo práctica, equipo en buen estado y que el prestador tenga conocimiento del servicio que ofrece.

También puedes leer: En alerta por piquetes de mantarrayas en Mazatlán

El funcionario municipal precisó también que el usuario o cliente debe tener responsabilidad del servicio que contrata y de las restricciones que tiene, de lo que está permitido y de lo no, en este caso de la edad, peso, si se padece alguna enfermedad crónica, si se está bajo los influjos del alcohol, o cualquier otra situación que no permitan tener una adecuada reacción ante alguna emergencia.

Incidente

Respecto al más reciente incidente que ocurrió en el puerto, en el que una turista extranjera sufrió lesiones no de gravedad al caer no muy lejos de la costa, luego de que el paracaídas no elevará su vuelo, comentó que la visitante era la primera vez que realizaba esta actividad.

Local Tiene Policía Acuática de Mazatlán intensa actividad durante el domingo

Agregó que aunado a la inexperiencia de la usuaria, las condiciones climatológicas no fueron las más favorables por las fuertes rachas de viento, aunque no había ningún aviso por parte de la Capitanía de Puerto que dijera lo contrario o donde se restringieran las actividades acuáticas en ese momento.

Añadió además que tras una inspección en el equipo y embarcación, se determinó que no hubo ninguna falla en estos y que más bien pudo haber sido falta de pericia, por no recibir o acatar bien las indicaciones de los prestadores de servicio.

"En el momento de que se eleva el paracaídas parece que la persona no está muy bien equilibrada y eso facilita que el paracaídas se desplome hacia su costado. Por las condiciones generales del equipo y la embarcación se determinó que no tuvo falla alguna, fue falta de pericia o a lo mejor la persona no recibió bien las indicaciones o no supo interpretar bien las indicaciones", añadió.

En vigilancia

Ante la proximidad de las fiestas del Carnaval, fecha en la que arriba un importante número de turistas y la demanda de estos servicios se incrementa, Ruiz Gastélum indicó que mantendrán estrecha coordinación con las autoridades marítimas para la vigilancia y regulación de esta y otras actividades acuáticas.