Salman Rushdie está conectado a un ventilador y perdería un ojo, informa su agente

El escritor británico Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte iraníes, fue sometido este viernes a una cirugía de emergencia tras ser apuñalado en el cuello en un evento literario en el estado de Nueva York.

El agente de Rushdie, Andrew Wylie, dijo para el diario The New York Times, que su condición es grave pues tras la cirugía se encuentra conectado a un ventilador y que por el momento no podía hablar.

"Las noticias no son buenas. Salman probablemente perderá un ojo; los nervios de su brazo fueron cortados; y su hígado fue apuñalado y dañado".

Anteriormente, Wylie había publicado un comunicado donde informaba que Rushdie había sido trasladado en helicóptero a un hospital e ingresado a cirugía, donde estuvo aproximadamente seis horas.

Asimismo, la Policía del estado de Nueva York reveló que el escritor estaba internado en el Hospital Eire, en Pensilvania.

El ataque contra Salman Rushdie

El escritor estaba dando una conferencia en el anfiteatro de un centro cultural de Chautauqa, localidad al noroeste del estado de Nueva York, cuando fue atacado.

Carl LeVan, profesor de ciencias políticas que se encontraba en la sala, dijo a la AFP por teléfono que un hombre se lanzó sobre el escenario y mientras Rushdie estaba sentado, lo apuñaló violentamente varias veces y lo trató de matar.

El agresor ha sido detenido y se trata de un joven de 24 años de nombre musulmán, Hadi Matar, que residente en Nueva Jersey, sin embargo, hasta el momento no ha revelado los motivos de su ataque.

El escritor estaba viviendo actualmente en Nueva York. | Foto: AFP

Una década escondido

El escritor, de 75 años, saltó a la fama con su segunda novela "Hijos de la medianoche" en 1981, que cosechó elogios internacionales y el prestigioso premio Booker del Reino Unido por su descripción de la India posterior a la independencia.

Pero su libro de 1988 "Los versos satánicos" tuvo fuerte repercusión al provocar una fetua, o decreto religioso, que pedía su muerte por parte del líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeiní.

La novela fue considerada por algunos musulmanes como una falta de respeto al profeta Mahoma.

Los seguidores del líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeiní pedía la muerte del escritor. | Foto: AFP

Rushdie, nacido en 1947 en Bombay en el seno de una familia de musulmanes no practicantes y ateo declarado, se vio obligado a vivir oculto cuando se ofreció una recompensa por su cabeza que aún sigue vigente.

El gobierno del Reino Unido, donde estudió y donde estableció su hogar, le otorgó protección policial luego del asesinato o intento de asesinato de sus traductores y editores.

Pasó casi una década escondido, mudándose de casa constantemente y sin poder decirle a sus hijos dónde vivía.

Rushdie recién comenzó a dejar su vida oculta a fines de la década de 1990, después de que Irán dijera en 1998 que no apoyaría su asesinato.

Actualmente vive en Nueva York y es un firme defensor de la libertad de expresión. Hizo una fuerte defensa de la revista satírica francesa Charlie Hebdo después de que un grupo de islamistas mataran a una parte de su plantilla en París en 2015.

La revista había publicado dibujos de Mahoma que provocaron furiosas reacciones entre los musulmanes de todo el mundo.