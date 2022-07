Comité considera a Trump responsable del asalto al Capitolio

Este jueves, el Comité del Congreso señaló que Donald Trump debe ser considerado responsable del ataque al Capitolio de Estados Unidos el año pasado.

"El expresidenteabrió imprudentemente un camino de anarquía y corrupción. Todos los responsables del ataque, incluso en la Casa Blanca, tendrán que "responder de sus actos ante la justicia. Tendrá graves consecuencias, de lo contrario temo que nuestra democracia no se recupere", dijo el jefe del comité Bennie Thompson.

"Durante el último mes y medio, el comité selecto ha contado la historia de un presidente que hizo todo lo posible para anular unas elecciones. Mintió, intimidó, traicionó su juramento", dijo el presidente demócrata.

"Intentó destruir nuestras instituciones democráticas. Convocó a una turba en Washington".

El comité legislativo concluyó hoy sus audiencias públicas, las cuales fueron transmitidas por televisión en horario de máxima audiencia en todo el país.

La audiencia detalló tanto las escenas de violencia que se produjeron cuando los partidarios de Trump se abrieron paso hacia el Capitolio como las acciones del republicano en los 187 minutos que transcurrieron entre su discurso en el que instó a la multitud a "luchar como un demonio" y la publicación final de un video en el que instaba a los alborotadores a volver a casa.

187 minutos en los Trump no hizo nada

Dos miembros del comité resumieron la jornada del 6 de enero de 2021, vivida "minuto a minuto" por Donald Trump, a quien acusaron de haber fracasado en su deber como comandante en jefe, al no haber hecho nada para impedir que sus partidarios sembraran el caos en el Capitolio.

"Fue él quien los convocó a Washington el día en que los parlamentarios debían certificar la victoria de su rival demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y tardó más de tres horas en pedir a sus seguidores que abandonaran el lugar", señalaron.

Trump dentro de la Casa Blanca durante los ataques al Capitolio. | Foto: AFP

De acuerdo con los testimonios recolectados, durante los 187 minutos que transcurrieron, el expresidente no hizo absolutamente nada para minimizar los disturbios.

"Trump siguió el ataque por televisión mientras sus asesores cercanos y familiares le rogaban que interviniera. El presidente se negó a actuar debido a su deseo egoísta de aferrarse al poder", describió la congresista demócrata Elaine Luria.

Incluso, los miembros del panel dijeron que la hija de Trump, Ivanka, y su hijo Don Jr. estaban entre los que le pidieron que actuara.

Por su parte, la republicana electa Liz Cheney dijo que durante todo este tiempo Trump no descolgó el teléfono ni una sola vez para ordenar a su administración que ayudara a la policía.

Antes de la audiencia, el representante republicano Adam Kinzinger publicó un video en Twitter en el que antiguos ayudantes y funcionarios de la Casa Blanca describían a Trump en el comedor privado viendo únicamente las imágenes que Fox News estaba transmitiendo sobre el ataque al Capitolio.

What was Donald Trump doing while the Capitol was under siege? Take a look. pic.twitter.com/9mz3P6C4qK — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 21, 2022

Kinzinger dijo que Trump no tenía ningún interés en pedir a los alborotadores que se retiraran.

"La turba estaba cumpliendo el propósito del presidente Trump, así que por supuesto no intervino".

Esta sesión pública es la octava en seis semanas y la segunda transmitida a nivel nacional. Las anteriores se han centrado, entre otras cosas, en el papel de la ultraderecha en el asalto o en la presión ejercida sobre los agentes electorales por parte de Donald Trump y sus colaboradores.

Más de 850 personas fueron arrestadas por el ataque al Congreso, que dejó cinco muertos y 140 oficiales de policía heridos.

Trump niega haber actuado mal

El expresidente negó haber actuado mal y sigue afirmando falsamente que perdió por un fraude generalizado.

"Estas audiencias son tan falsas e ilegítimas como Joe Biden: no pueden hacer nada sin un teleprompter", dijo la portavoz de Trump, Liz Harrington, en un post en su sitio de redes sociales Truth Social al comenzar la audiencia.

Trump sigue siendo muy popular entre los votantes republicanos y sigue coqueteando con la posibilidad de presentarse de nuevo a la presidencia en 2024.

Una encuesta de Reuters/Ipsos concluida el jueves, sin embargo, mostró que su posición entre los republicanos se ha debilitado ligeramente desde que comenzaron las audiencias a principios del mes pasado.

Alrededor del 40% de los republicanos dicen ahora que él es, al menos, parcialmente culpable de los disturbios, frente al 33% de una encuesta realizada hace seis semanas, justo cuando las audiencias en el Congreso estaban en marcha.









