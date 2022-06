Brasileño confiesa haber enterrado cuerpos de periodista británico y guía del Amazonía

Autoridades brasileñas informaron en una conferencia de prensa que uno de los sospechosos detenidos por la desaparición del periodista británico Dom Phillips y su guía brasileño Bruno Pereira aceptó haber enterrado los cuerpos.

Previamente, la emisora brasileña Band News había dado a conocer que los dos sospechosos de la desaparición confesaron haberlos matado y desmembrado.

El pasado martes las autoridades brasileñas arrestaron al segundo sospechoso en la desaparición del periodista británico.

Te puede interesar: Hallan cuerpos del periodista Dom Phillips y el experto Bruno Pereira en el Amazonas

Según el comunicado, los responsables por la operación cumplieron una orden de detención temporal expedida contra Oseney da Costa de Oliveira, de 41 años y conocido como "Dos Santos", por "sospecha de participación en el caso junto con Amarildo da Costa Oliveira, alias "Pelado" y quien está preso desde hace una semana"

Británico era mal visto en la Amazonía: Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este miércoles que el periodista británico Dom Phillips, que desapareció con un indigenista en una remota zona de la Amazonía, era "mal visto en esa región" por su trabajo como reportero.

My friend and incredible journalist @domphillips, and the indigenista Bruno Araujo Pereira, went missing while reporting in the amazon. We need the government institutions to act quick and effectively to search for them! #domphillips pic.twitter.com/1JE0WX8Xh5 — Fábio Erdos (@FabioErdos) June 6, 2022

"Ese inglés era mal visto en esa región, porque hacía muchos reportajes contra los 'garimpeiros' (mineros ilegales) y la cuestión ambiental", declaró el gobernante en una entrevista con un canal de youtube dirigido por la periodista bolsonarista Leda Nagle.

Bolsonaro reiteró este miércoles su opinión de que ambos sabían del peligro que podrían correr y, por tanto, no fueron prudentes.

Hasta ahora, los equipos de búsqueda han localizado algunos objetos personales de ambos y las autoridades temen que puedan haber sido asesinados por mafias de pescadores y mineros ilegales que operan en esa región y ya habrían amenazado a Araújo Pereira.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Decidieron entrar en un área totalmente inhóspita, solos, sin seguridad, y entonces ocurrió el problema. En esa región no le gustaban a mucha gente por lo que ellos debían tener una redoblada atención consigo mismos", finalizó el mandatario.

Con información de EFE