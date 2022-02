Barco cargado con autos de VW se encuentra varado y en llamas en el mar Atlántico

Un barco de carga de 200 metros de largo se encuentra varado y en llamas en el Océano Atlántico, el cual transporta al menos 4,000 vehículos de lujo de la empresa Volkswagen.

La empresa alemana confirmó que se trata de sus autos los que se encuentran atrapados en el barco, debido a que los transportaba desde Alemania con dirección a los Estados Unidos. Al respecto, la compañía de autos informó que contactará a las personas afectadas que hayan adquirido algunos de los modelos que se quedaron atrapados en la embarcación.

UN BARCO EN LLAMAS

Fue este jueves 17 de febrero cuando se reportó que el barco, conocido como Felicity Ace, se encontraba a la deriva a 90 millas náuticas al suroeste de las Islas Azores en Portugal cuando se dirigía rumbo a los Estados Unidos al salir desde Emden, Alemania.

De acuerdo con la Armada de Portugal, el fuego estalló en la bodega de carga del barco y se extendió de manera rápida. Por ello, tuvieron que actuar y rescatar a los 22 tripulantes para que pudieran abandonar la embarcación.

La tripulación fue rescatada en una operación coordinada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Ponta Delgada, donde las personas fueron llevadas como en barco y en helicópteros a tierra para ser llevados a un hotel de la localidad. Posteriormente, se confirmó que ninguna de las personas resultó herida.

De igual forma, se reportó que no existe una fuente notable de contaminación a causa del fuego que afecte el mar, pero se alertó al resto de embarcaciones de la presencia del gran barco de carga. También, en las primeras imágenes se puede ver la gran columna de humo que es provocada por el incendio.

El Felicity Ace se encuentra registrado en Panamá y es operado por la empresa japonesa Mitsui OSK Lines (MOL), la cual indicó que no podía dar información sobre la carga.

En cuanto al propietario del barco se encuentra en busca de un remolcador oceánico para que pueda llevarlo a un puerto cercano. Las autoridades de Portugal explicaron que la medida es poco probable de ejecutar debido a que el fuego se mantiene y al gran tamaño del barco.

Marinha coordena resgate de tripulantes em navio mercante com incêndio a bordo - https://t.co/1pIwKi72Vp#marinhaportuguesa #nrpsetubal #searchandrescue pic.twitter.com/418xd2KFsR — Marinha (@MarinhaPT) February 16, 2022

VOLKSWAGEN SE PRONUNCIA SOBRE EL BARCO

Después de las dudas sobre la carga del barco, la empresa Volkswagen confirmó en un breve comunicado que el Felicity Ace transportaba cerca de 4,000 vehículos de su armadora rumbo al puerto de Davisille, en Rhode Island, Estados Unidos.

“Estamos atentos al incidente de hoy que involucró una nave de cara que transportaba vehículos del Grupo Volkswagen sobre el Atlántico”, señaló un portavoz de la empresa alemana en un comunicado. “En este momento, no tenemos conocimiento de alguien herido. Trabajamos con las autoridades locales como con la compañía de carga para investigar las causas del accidente”.

La empresa se negó a decir la marca o modelos que se encuentran en la embarcación, pero un portavoz de Porsche aseguró que algunos autos de la marca estarían presentes. Esto levantó las sospechas de que podría tratarse de solo autos de lujo, por lo que Volkswagen en los Estados Unidos comercializa las marcas Audi, Bentley, Bugatti y Lamborghini.

En el caso de Porsche, la marca informó que se comunicará con sus clientes afectados o con aquellos que hayan comprado un modelo presente en la embarcación.

“Si bien es demasiado pronto para confirmar lo que ocurrió y los próximos pasos, estamos, junto con nuestros colegas de Porsche AG, apoyando a nuestros clientes y distribuidores lo mejor que podemos para encontrar soluciones. Estamos en contacto con la naviera y ahora se conocen los detalles de los autos a bordo”, aseguró Angus Fitton, vicepresidente de relaciones públicas en Porsche Cars Norteamérica.

All crew were rescued as per AP report. Now a pop up on the Porsche Track Your Dream site acknowledging the ship fire. pic.twitter.com/NnjIdGbnyV — Zerin Dube (@SpeedSportLife) February 16, 2022

De acuerdo con la Armada de Portugal, el Felicity Ace transportaba más de 17,000 toneladas métricas de autos cuando se dio el incendio, pero su capacidad de carga se ubica en las 18,700 toneladas. El barco es utilizado regularmente para el transporte de automóviles al poder llevar miles de ellos en las diversas cubiertas en su bodega.





Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla