Sancionan a México por "plan inadecuado" contra el tráfico de la vaquita marina

Este lunes, México fue sancionado por no hacer lo suficiente para proteger la totoaba, el mamífero marino más amenazado del mundo, y como consecuencia no podrá exportar plantas y animales salvajes que figuran en la lista de la convención CITES.

La decisión fue tomada el lunes por el secretariado de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), firmada por 184 países, que argumentó que nuestro país no presentó un plan adecuado de lucha contra la pesca ilegal del pez 'totoaba mcdonaldi', conocido aquí como vaquita marina.

Te recomendamos: Organizaciones ofrecen ayuda a México tras fallido plan para conservación de vaquita marina

"Como México no cumplió las exigencias del Secretariado, éste -recomienda suspender el comercio- con México de todas las especies que figuran en la lista de CITES", indica la decisión.

Doble Vía Animales mexicanos en extintos y en peligro de desaparecer

La vegija de este mamífero, una pequeña marsopa, se vende por miles de dólares en China por sus presuntas virtudes medicinales.

"Esta recomendación estará en vigor hasta que el Secretariado considere adecuada una versión revisada del plan de acción y publique una notificación a este respecto", precisa el texto.

Según varias organizaciones de protección de la naturaleza, las sanciones anunciadas el lunes suponen "millones de dólares de exportaciones".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Cerca de tres mil 150 animales y plantas mexicanas están registradas en el marco del CITES, y muchas de esas especies se exportan. Se trata de productos lucrativos como el cuero de cocodrilo, la caoba, las tarántulas, los reptiles de compañía, los cactus y otras plantas", subraya un comunicado común de varias organizaciones entre los que figuran el Center for Biological Diversity, Animal Welfare Institute, Natural Resources Defense Council y Environmental Investigation Agency.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music