Residentes médicos acusan influyentismo en vacunación: "no somos su prioridad"

Mientras que la esposa y una hija del director del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, en el Estado de México, José Rogel Romero, recibían las primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19, Gabriel Arturo Ramos Martínez, residente del quinto año de neurocirugía, se encontraba en el área de hospitalización luchando por sobrevivir al contagio, hasta que el martes perdió la vida.

Gabriel es uno de los dos mil 397 integrantes del personal médico que ha muerto en México combatiendo la pandemia y por ello los residentes de medicina de los hospitales públicos del país exigen que en la vacunación se priorice de verdad a quienes atienden a pacientes con coronavirus, y no a quienes tienen influencias.

Amparo Vera, representante de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, afirma que lo que actualmente se vive es “una receta perfecta para el caos, en donde falla la logística interna para determinar quiénes se vacunan y la logística externa para identificar a quienes se debe vacunar”.

En redes sociales y bajo el hashtag #VacunaParaTodosLosResidentes, los dirigentes de esta agrupación, que aglutina a médicos especialistas en formación de 20 entidades, exigieron recibir la vacuna contra Covid-19 como médicos que están en la primera línea de atención.

En el Hospital General de México, los residentes describen que en el servicio de Medicina Interna hay 48 de ellos que se exponen día a día al virus, cubriendo tres áreas, “de los cuales ninguno fuimos vacunados a la llegada de la vacuna, vacunando incluso a personal que no labora en áreas Covid. Es pura lógica, señores directivos. Nos tienen en primera línea y no somos su prioridad de vacunación. Tremenda tontería e irresponsabilidad (sic)”.

Las denuncias son diversas, entre ellas de médicos a quienes ya les dio Covid-19 y a quienes en el orden de vacunación les indicaron que será hasta que finalice febrero cuando reciban la dosis.

Vera afirma que sus colegas han denunciado por diversos medios cómo en hospitales e institutos de salud el personal administrativo, en particular, se ha saltado la línea de prioridad establecida por el Gobierno. Las denuncias han provenido del Hospital General, de la sede del IMSS en el Siglo XXI y de hospitales del Estado de México.

Indicó que no es una situación generalizada pero que aún existen lugares en “donde el nepotismo y el influyentismo están presentes. Nada es perfecto, hay señalamientos de que tal persona metió al administrativo y lo que decimos es que hay una línea de prioridad”.

Vera estimó que 70 por ciento de los 25 mil residentes en el país se encuentran en la primera línea de atención.

Francisco Zapata, dirigente de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado, indica que hay situaciones “tristes que no cambian”.

“Quién no quisiera que su familia recibiera la vacuna, pero necesitamos ordenarnos. Lamentablemente no se está siguiendo el orden que dijo el doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud)”, agregó.

Indicó que en el caso de los médicos internos, si bien no están en la primera línea de atención, se encuentran en la segunda línea recibiendo a pacientes probables con la enfermedad de la pandemia.

CASTIGARÁN INFLUYENTISMO

Mientras tanto, autoridades del Estado de México anunciaron que sancionarán con inhabilitación el acto de influyentismo cometido por el doctor José Rogel Romero, quien usó su cargo para vacunar a su familia con dosis exclusivamente dirigidas a personal de salud.

Jorge Alberto Pérez, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno mexiquense, indicó que el director del Centro Médico Adolfo López Mateos “se ha separado temporalmente del cargo para ponerse a disposición de las investigaciones del Órgano Interno de Control y de la Contraloría General del Estado de México”

Rogel Romero es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México y prácticamente ha forjado su trayectoria en la Secretaría de Salud del gobierno estatal, ocupando varios puestos directivos dentro del ámbito hospitalario. También es propietario de una clínica privada en la ciudad de Toluca llamada Sanatorio Venecia.

Fue jefe de Residentes del hospital Adolfo López Mateos, director del hospital general de Tejupilco, profesor de cirugía general en la UAEM, médico de base de cirugía general del hospital Dr. Nicolás San Juan y jefe de División de cirugía general y director general del mismo nosocomio.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud mexiquense, Rogel sí había sido considerado para recibir la vacuna debido a que se encuentra en una unidad médica con alto índice de contagio de Covid-19 y “en dos ocasiones ha estado infectado”.

Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el acto de influyentismo. “En efecto sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron, un médico, su esposa y creo que una o dos de sus hijas, no voy hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para castigar esta irregularidad”.

La Secretaría de Salud del Estado de México anunció que se sancionará al doctor primero por el órgano interno de control de la Secretaría de Salud y luego se le dará vista a la Contraloría General del Estado de México.

La autoridad añadió que reforzará el filtro de registro de candidatos a recibir la vacuna, con la finalidad de evitar que estas prácticas se repitan. Advirtió que toda conducta irregular por parte del sector médico y administrativo, sin importar el rango, será sancionado.

Al 30 de diciembre, penúltimo día del año, las cifras oficiales sumaban más de 1.4 millones de casos de contagio de Covid-19 confirmados y 124 mil 897 defunciones. Hasta ahora se han vacunado 24 mil 998 personas.

Y EN CDMX INTENTAN COLARSE

Después que líderes de la Sección 12 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México intentaron colarse en la fila de vacunación contra Covid-19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que habrá sanciones administrativas y penales para esas personas.

"No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un líder de una sección sindical o un comisionado sindical que no está al frente del Covid genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud federal y en donde la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad ha dado claramente los nombres de las personas que están al frente".

"Y vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto, no lo vamos a permitir. Aquí no hay influyentismo, aquí no es como en gobiernos anteriores donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías", agregó.

Sheinbaum Pardo giró instrucciones a la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas.

Además pidió directamente a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que se les dé el castigo máximo que se tiene que dar por un tema penal.

Convocó a la población a denunciar al teléfono 55 4323 6858 o al correo audienciaspublicas@cdmx.gob.mx si conocen de alguna injusticia para que la autoridad intervenga inmediatamente.