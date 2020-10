Qatar analiza solicitar visa a mexicanos antes del Mundial 2022

El gobierno de Qatar podría imponer visa a los mexicanos antes del Mundial de 2022 si México no es recíproco eliminando las visas a los catarís y si no abre la puerta para que Qatar Airways pueda ofrecer paquetes de traslado, hospedaje y entradas a los estadios a los aficionados que viajarán a presenciar la justa deportiva, advirtió el embajador de esa nación, Mohammed Jassem Al-Kuwari.

En entrevista con El Sol de México, el diplomático aseguró que la aerolínea ha buscado desde hace ya dos años llegar a México para ofrecer una opción económica a los mexicanos que viajarán al país de Medio Oriente a disfrutar de la competencia, pero el gobierno de la cuatroté no le ha dado permiso hasta el momento.

“Llevamos casi dos años hablando con el gobierno y todavía no tenemos respuesta. Aviación Civil dice que ahorita no tienen quién se interese en esto y dicen que hablemos después del Covid o después, pero el momento es ahorita que hay muchos vuelos cancelados o que (las aerolíneas) no quieren salir”. El diplomático consideró que si el gobierno mexicano quiere arreglar esto seis meses antes del Mundial, será demasiado tarde.

Lamentó también que México no aplique el principio de reciprocidad y pida visa a los catarís para viajar a nuestro país, cuando en 2017 Qatar eliminó el requisito a los mexicanos.

“Qatar dice ‘mexicanos bienvenidos, no necesitan visa, bienvenidos 130 millones de mexicanos’ y México dice ‘300 mil catarís necesitan visa’… Pero antes de la Copa Mundial, creo el próximo año, si México no resuelve nada, podemos cancelar esto y entonces los 40 mil mexicanos que quieren viajar al Mundial tendrán que hacer fila afuera (de la embajada)”, dijo.

Qatar será la sede de la Copa Mundial de Futbol dentro de dos años. Los partidos están programados para efectuarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, una fecha inusual para esta competencia. La razón de la programación es para celebrarlo en invierno y así evitar las temperaturas altas del verano.

La nación árabe promete estar a la altura del evento deportivo, sin dejar de lado que impondrá varios récords como terminar dos años antes todos los estadios contemplados en el plan presentado a la FIFA. Además, los aficionados podrán presenciar dos partidos el mismo día, algo que no había ocurrido anteriormente, ya que el trayecto más largo en el metro del país será de 45 minutos.

Qatar quiere invertir en todo el mundo, el gobierno mexicano debe abrirse más

“Los mexicanos necesitarán viajar, necesitarán a Qatar Airways. Qatar Airways puede hacer paquetes muy baratos… ¿Por qué México no quiere más competencia para bajar el precio?... Al final quien gana es la gente”, subrayó el embajador.

—¿Eso decepciona?, se le preguntó.

—Claro que sí, pero qué puedo hacer, respondió.

Qatar Airways es considerada una de las cuatro aerolíneas más grandes de Medio Oriente junto a Turkish, Etihad y Emirates, y la más importante en Qatar con 120 destinos internacionales desde su sede en Doha, utilizando una flota de más de 100 aviones.

Mohammed Jassem Al-Kuwari aseguró que existe un interés de México en Qatar, pero consideró que las negociaciones entre ambas naciones son demasiado tardadas. “Hay interés en Qatar, pero hablamos muy despacio y Qatar quiere invertir en todo el mundo, el gobierno mexicano debe abrirse más a nuestras propuestas”, agregó.

La nación árabe, considerada la más rica del mundo, ha manifestado su interés de invertir en el Tren Maya, aunque según el diplomático, por la pandemia de Covid-19 será casi imposible que lo haga en lo que resta del año. “Ya enviamos el proyecto completo del Tren Maya a Qatar, pero lo están analizando; debe ser analizado cuidadosamente, analizar todos los números antes de tomar una decisión, que yo creo no será este año por la pandemia”, afirmó.

Lo que sí entrará en vigor, según el embajador, son los tres contratos que el año pasado Qatar Petroleum ganó para descubrir petróleo en el Golfo de México, lo que, dijo, permitirá profundizar la relación entre ambas naciones y construir un mejor futuro.

Qatar Petroleum anunció en mayo pasado un acuerdo para adquirir 30 por ciento de los derechos de exploración y prospección que la francesa Total tiene en tres bloques de la Sonda de Campeche, en aguas del Golfo de México.

Los bloques en cuestión son el 15, 33 y 34, con una superficie de unos dos mil 300 kilómetros cuadrados, y están situados a entre 30 y 90 kilómetros de Ku-Maloob-Zaap (KMZ), el principal campo productor mexicano desde 2009, y Cantarell, el mayor yacimiento del país en el Golfo de México.