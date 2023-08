Programas sociales no deben ser una política universal: José Ángel Gurría

“Hay que definir a partir de qué nivel de ingreso tendría que dejarse de dar estos apoyos, porque hoy cualquiera que se inscribe y tiene la edad recibe su cheque”, dijo José Ángel Gurría Treviño sobre los programas sociales de la Cuarta Transformación.

En entrevista con El Sol de México, el exsecretario de Hacienda y excanciller en el sexenio de Ernesto Zedillo reconoce que se debe continuar con los programas sociales como la pensión a adultos mayores o las becas a jóvenes y discapacitados, pero es claro en señalar que no debe ser una política universal, sino por nivel de ingreso.

Gurría Treviño fue uno de los que levantó la mano para competir en la contienda interna del Frente Amplio por México —PAN, PRI, PRD— que lo llevaría a la eventual candidatura presidencial, pero declinó y se le encomendó encabezar al grupo de expertos que definirá el proyecto de gobierno de la oposición. Además de formar parte del gabinete presidencial, fue director general de Nacional Financiera (Nafinsa), del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y entre 2006 y 2021 fue secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Si no se traducen las políticas públicas en un mejoramiento en el nivel de vida de la población, no valen ni siquiera el papel en las que están escritas, advirtió | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Ayer mismo, Andrés Manuel López Obrador calificó como “lamentable e inexplicable” que Gurría estuviera al frente del proyecto de nación del Frente Amplio por México, ya que, a decir del Presidente, fue el responsable del Fobaproa, cuando en 1998 el Gobierno convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública.

“La gente me recuerda como el que llevó a cabo la exitosa renegociación de la deuda externa del país, la cual significó una reducción equivalente al 35 por ciento de nuestra deuda externa de entonces. A lo largo de mi vida profesional he recibido muchos reconocimientos por ese logro. Es sin duda uno de los éxitos profesionales de los que estoy muy orgulloso, por lo que el torpe intento de usarlo para ofenderme y para afectar mi reputación y mi prestigio es lamentable, pero no me sorprende ni me afecta”, respondió al mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador definió como “economía moral” el modelo que impulsa como alternativa al neoliberalismo, ¿Cómo debería llamarse el modelo de desarrollo para el próximo sexenio?

Mi experiencia es clara, todos los países quieren más crecimiento, más empleo y mejor remunerado, menos pobreza, que crezca la clase media. No que somos el único país que califica a la clase media de aspiracionista, necesitamos una clase media más educada. En mis 15 años al frente de la OCDE fue por lo que luché y trabajé sin descanso. Es lo que quiero lograr con el Plan de Gobierno que estoy preparando, mejor salud, mayor productividad, mejor educación y que tengamos mayor competitividad, más allá de las diferencias ideológicas. Se trata de una cuestión humana, se trata de aumentar el nivel de vida de la gente, de otra manera, las políticas públicas no valen más que el papel en que están escritas.

Expresó una convicción firme sobre la importancia de las políticas públicas como base para el desarrollo | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Como encargado de este Proyecto de Nación que formula el Frente Amplio por México, ¿Cuáles considera que deben ser las líneas generales en materia económica?

Las llamadas líneas generales del proyecto, los encabezados del proyecto, van a ser muy parecidos en las diferentes versiones, pero lo realmente importante serán las propuestas de solución y ahí de lo que se trata es de tener a los mejores hombres y mujeres de México, a los expertos, a los especialistas porque el reto será qué tanto logramos reintroducir el dinamismo al comportamiento económico en un contexto en el que en los últimos 18 trimestres, es decir cuatro años y medio, comparados con los 18 trimestres de gobiernos anteriores, llevamos un promedio anual de crecimiento de 0.44, lo que representa menos de la mitad del 1 por ciento, cuando se hablaba de 5 por ciento anual. Esta perspectiva lo que sugiere es que si nos va mejor de lo previsto, podamos tener un crecimiento de medio punto del PIB en los próximos seis años, para este país que tiene la mitad de la población en la pobreza. Este déficit tan grande de crecimiento lo que ha hecho es aumentar la pobreza y las desigualdades, a pesar de haberse aumentado el salario mínimo lo cual es bienvenido al igual que los apoyos que se dan a las personas más vulnerables.

El promedio anual de crecimiento es de 0.44, lo que representa menos de la mitad del 1 por ciento, cuando la expectativa era de 5 por ciento anual | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Entonces, ¿Considera usted que estas política sociales, las pensiones para los adultos mayores, las becas para los estudiantes, para las personas con discapacidad, deben mantenerse?. De ser así, ¿Cómo deberían financiarse estos programas, una reforma fiscal, se debe seguir apretando el cinturón al gobierno?

Mira, es muy difícil pedirle a la gente que pague más impuesto cuando, hoy, no podemos decirles a dónde va a dar el dinero, a donde van a dar los presupuestos y los gastos de los proyectos principales que tiene este gobierno, y que cuando preguntas te digan, que es un tema de seguridad nacional. Es muy difícil en esas circunstancias pedirle a la gente que contribuya más al fisco.

Además, desde el punto de vista de números, en México el fisco cobra como el 17 por ciento del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de 35 por ciento y con frecuencia escuchamos que para finales de este año contaremos con un sistema de salud como el de Dinamarca, que bueno que tengamos grandes ambiciones, pero el problema es que en Dinamarca el pago de impuestos es alrededor del 50 por ciento del PIB, tres veces el promedio de México.

Si no eres transparente, si no conocemos la lógica y el porqué y a quién se le asignó cada contrato, si no lo hacemos totalmente transparente y además sujeto al más estricto escrutinio, no podemos pensar en pedir a la gente que contribuya más.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Entonces ¿la fórmula está en total transparencia y seguir con políticas de austeridad?

Total y absoluta transparencia y después, cuando la gente esté satisfecha de saber exactamente a dónde se va cada peso del presupuesto, pensar en la posibilidad de decirle a la gente, miren no es suficiente para darles los mejores servicios públicos de calidad y por lo tanto, pues, vamos a necesitar un mayor ingreso. Pero para eso, insisto, primero se necesita asignar muy bien lo que ya se tiene, asegurar que sea en proyectos que se pagan solos, que generen suficientes ingresos, pero si empezamos, por ejemplo con la decisión del aeropuerto de Texcoco, en el que el problema no es lo que destruimos, el costo hundido, la deuda que tiene que reconocer el propio gobierno, sino que además, no se ha podido aumentar el número de vuelos por las restricciones importantes tanto de seguridad como de altura, que hay con los aeropuertos satélites como el AIFA, el de Toluca, etc. Esto que prácticamente ya estaría listo (el aeropuerto en Texcoco) significa, entonces, una pérdida enorme, por el costo que se pagó y que el gobierno debe absorber, como por lo que no se ganó, una pérdida constante que se acumula.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Hablando de errores, en materia económica y social, ¿qué errores del pasado deben evitarse en este Proyecto de Nación que está elaborando?

Repito, unas políticas públicas si no se traducen en un mejoramiento en el nivel de vida de la población, no valen ni siquiera el papel en las que están escritas. Esa es la prueba de ácido de las políticas públicas, que efectivamente mejoren el nivel de vida de la gente y entonces eso se aplica a la política económica, social, quiere decir reducir la pobreza, las desigualdades, asegurar que la gente tenga un mínimo de niveles de bienestar y de nivel de vida y después, cosas como el medio ambiente que también afectan el nivel y calidad de vida de la gente, porque, como señaló siempre, la responsabilidad generacional más sería, más importante que tenemos hoy es precisamente con el planeta. Tenemos que heredar a los hijos y a los nietos un planeta por lo menos como el que recibimos, pero en México el problema es que este gobierno ha dado prioridad a sus proyectos faro y lamentablemente hemos descuidado nuestra responsabilidad con el planeta a pesar de que es el único planeta que tenemos.

Definitivamente sobre el tema del cambio climático y el medio ambiente, el chiste es que hagamos una transformación y se promuevan inversiones muy importantes que pueden venir del sector privado, manteniendo, el Estado, su normativa y su regulación. Cada quien que haga lo que hace mejor.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Usted ha declarado que todos los gobiernos han tenido cosas buenas y cosas malas, ¿qué es lo que su Plan de Nación pudiera rescatar del actual gobierno?

Yo te diría que el apoyo a los más vulnerables no es sólo deseable, sino es legalmente obligado porque tenemos la obligación de apoyarlos, el problema en México es que tenemos 60 por ciento de la fuerza de trabajo en la informalidad, 60 por ciento que no tendrá afores, que se quedaron incluso sin el Insabi, pero estamos hablando de lo que obliga nuestras leyes, proteger a los más vulnerables, pero, por ejemplo, hay definir a partir de qué nivel de ingreso tendría que dejarse de dar estos apoyos, porque hoy cualquiera que se inscribe y tiene la edad recibe su cheque. El chiste es afinar estos conceptos y hacerlos más eficientes, no para ahorrar dinero, sino porque se le puede dar más recursos a quien más los necesite. El problema es que no tienen que ser para todos, sino para los que más lo necesiten

Es la forma en que lo haces, porque a los jóvenes hay que entrenarlos, sobre todo a los que no tienen las destrezas, las competencias para enfrentar lo que va a ser, por ejemplo, un futuro digital, estamos hablando inclusive de un futuro donde la inteligencia artificial puede desplazar a los trabajadores, pero insisto, si tienes 60 por ciento en la informalidad ni siquiera sabes a quién beneficiar.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

¿Qué políticas se tendrían que aplicar para generar empleos?

Estado de derecho que genere confianza, que genere inversiones, que genere empleos. Que se respeten las leyes y que cuando haya cambios de los reglamentos, de las propias leyes, se consulte ampliamente a la sociedad y que los cambios sean para llevar las necesidades del país a la modernidad, que no sean para echarlo para atrás, que sean para que todos los mexicanos participen y también los extranjeros que quieran apoyarnos, por ejemplo, para generar suficientes barriles de petróleo o gas porque estamos en un momento en el cual los ojos del mundo están encima de México. Además hay que aprovechar la situación geográfica del país porque las empresas chinas, por ejemplo en el diferendo con Estados Unidos, buscan donde reubicarse y eso hay que aprovecharlo. A la inversión extranjera hay que seducirla, convencerla.

Generar confianza para atraer inversión extranjera es una de sus estrategias para generar empleos | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Con toda su experiencia desde su cargo como secretario de Hacienda y luego al frente de la OCDE, cómo explica el rezago en Chiapas, donde a 30 años del levantamiento zapatista siete de cada 10 son pobres, ¿Qué falló ahí?

No sólo es Chiapas, es Tabasco, Oaxaca, Guerrero, todo el sur-sureste donde las condiciones económicas, de salud, educación son menores al promedio nacional. El problema hay que plantearlo en términos de qué tanto hemos cambiado el entorno porque ese es el problema. No hemos agregado la infraestructura de carreteras, de puertos, aeropuertos, ferroviaria, no hemos agregado nada de esto. Hay que invertir en salud, educación cómo hay que invertir en toda la República, pero el tema de que se tome tanto tiempo llegar, simplemente al próximo pueblo, lo que los condena al aislamiento.





En su conferencia mañanera, el Presidente calificó como sorprendente y excepcional que usted encabece al grupo que elaborará este Proyecto de Nación por su relación con el Fobaproa y una pensión que recibe de Nacional Financiera (Nafinsa), ¿Qué dice a esto?

A raíz de mi nombramiento como responsable de elaborar el Plan de Gobierno del Frente Amplio por México, algunos funcionarios del gobierno y de Morena han expresado críticas que, por respeto a la opinión pública, vale la pena aclarar.

Uno de los ataques fue por mi participación en el Fobaproa qué poca gente sabe hoy de que se trata el tema, pero no se rescató a los banqueros, se rescató a deudores y ahorradores. Es por cierto lo mismo que hicieron todos los demás países ante sus crisis bancarias y algo que acaban de hacer en Estados Unidos en ocasión del cierre de Silicon Valley Bank, Singnature Bank y First Republic Bank.

En México, el rescate de los deudores y ahorradores también permitió que se recuperara la confianza en la inversión.





Los adjetivos neoliberales y conservadores, de tanto repetirlos, de tanto usarlos con deseo de ofender, han perdido su significado.

Comentó que cualquier adjetivo con ánimo de ofender habla mal de quienes lo enuncian | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Sobre la pensión parcial (40 por ciento) que me fue concedida en 1994 por Nafinsa, se otorgó con pleno apego a la normatividad en vigor en ese momento. Entonces, los adjetivos que buscan lastimar o dañar el prestigio de quienes expresan críticas al régimen, han perdido su significado. Se ha vuelto predecible, repetitivo y hablan muy mal de quien las pronuncia, más que de los aludidos.