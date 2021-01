Por pandemia, no completaron vacuna hexavalente 4 de cada 10 bebés

A consecuencia de la pandemia de Covid-19 se estima que en México 40 por ciento de 8.8 millones de niñas y niños de entre dos y 18 meses de edad no completaron su cuadro básico de la vacuna hexavalente que los protege de seis enfermedades —difteria, hepatitis B, tétanos, tos ferina, poliomielitis e influenza tipo B—, aseguró Salvador Pineda, gerente Médico de Vacunas de Sanofi Pasteur.

En consecuencia, el también especialista del Consejo Mexicano de Pediatría dijo a El Sol de México que nuestro país corre riesgo de perder la inmunidad de rebaño en esas y otras enfermedades que hagan surgir rebrotes importantes.

La principal causa por la que los menores no habrían recibido sus vacunas es por el temor de los padres a contagiarse de Covid-19 si acudían a los centros de salud.

“Es una preocupación mundial de la OMS y publicó su preocupación. Calculaba que alrededor de 40 por ciento de los niños menores de un año a nivel mundial no estaban protegidos”.

Sanofi es el mayor proveedor de México de la vacuna hexavalente y contra la influenza. Con la llegada de Covid-19 y la necesidad de mantener a la población vacunada contra influenza, el Gobierno federal inició el proceso para que la empresa paraestatal mexicana de vacunas, Birmex, pudiera avanzar en el contrato que tiene con la farmacéutica francesa para terminar de construir una planta que producirá vacunas en el país.

Pineda dijo también que el desabasto de la vacuna BCG contra tuberculosis podría provocar un rebrote de la enfermedad, por ello, el gobierno del presidente López Obrador tiene que fijar una postura. “Donde ha habido un problema, ahí sí de desabasto, es en la vacuna contra tuberculosis, la BCG… es el Gobierno quien tiene que dar una respuesta de qué está pasando con la vacuna”.

De los otros antígenos, dijo que “hubo un momento con el rotavirus, donde no había el biológico necesario, pero actualmente está solucionado. La vacuna hexavalente siempre ha estado presente, la de neumococo igual. No podemos hablar de desabasto, quizá por algún tiempo corto en algunas vacunas, pero la que sí ha tenido un tiempo más prolongado de desabasto es la de BCG”.

Recordó que el año pasado, en medio de la pandemia en la Ciudad de México, se presentó un rebrote importante de sarampión. Agregó que el movimiento antivacunas y la falta de corresponsabilidad en las familias para la aplicación de la dosis provocaron que, a pesar de la sana distancia, se tuvieran 200 casos.

Por estas situaciones, dijo el especialista, México está en riesgo de brotes de estas enfermedades que “estábamos a punto de erradicarlas”.

Consideró importante que de los padres de familia haya corresponsabilidad, pero también una campaña del Gobierno para que la población acuda, en medio de la pandemia, con medidas de prevención para que niños y niñas no pierdan el esquema básico.

“Hay que realizar esto porque el día de mañana el problema no sólo va a ser coronavirus sino van a ser otras enfermedades que no son menos graves como poliomielitis, difteria, entre otras. Entonces hay que tener cuidado, no debemos de estar jugando con fuego porque nos podemos quemar y muy feo”, dijo.

Lamentó que se perdió la oportunidad de erradicar enfermedades como sarampión por los movimientos antivacunas.