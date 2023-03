ONG señala que en lo que va del 2023 han ocurrido cerca de 80 masacres en México

La ONG Causa en Común reportó este miércoles al menos 80 masacres ocurridas en nuestro país solamente en los dos primeros meses del año, que contrastan con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

Según el recuento realizado por la organización, entre enero y febrero de 2023, los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres "con crueldad extrema" y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, indicó el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos.

Estos suponen cerca de mil 106 "atrocidades", un promedio de 19 al día y un 24 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre las "atrocidades" recopiladas por Causa en Común están "el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causa la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror".

El informe también destacó que el asesinato de mujeres es la segunda atrocidad que más se registró en el país, con al menos 147 casos, 18 a la semana.

"De igual forma se acumularon, al menos, 49 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 25 niños al mes", agregó.

Las cifras de actos violentos contra las autoridades, violaciones agravadas y calcinamientos también van en aumento, aseguró la organización.

Los estados que más sucesos registraron durante el inicio de año fueron Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Morelos.

No obstante, Causa en Común indicó que estos datos son aproximados, pues "hay un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa".





AMLO niega aumento de violencia, aunque cifras oficiales dicen lo contrario

"En México no se tortura, no es como antes, que ellos (funcionarios estadounidenses) se quedaban callados y nunca decían nada, en México no hay masacres, en México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos", dijo el mandatario este miércoles en su rueda de prensa diaria.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que denuncia la violencia, las violaciones de derechos humanos y la impunidad en el país, como un "bodrio".

"Afortunadamente vamos bien, se va reduciendo la incidencia delictiva en el país, y esto es muy bueno", agregó el mandatario.

Por el contrario, según el informe bimestral de seguridad presentado esta mañana por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el número de homicidios dolosos repuntó un 4.23 por ciento interanual en el primer bimestre hasta llegar a los cuatro mil 882 asesinatos, un promedio de 83 al día.