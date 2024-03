FGR atraerá el caso de normalista muerto en Chilpancingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso del normalista de Ayotzinapa que murió ayer en la noche en Chilpancingo, Guerrero, abatido por policías.

“Hemos decidido en el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió”, dijo.

El presidente narró que los hechos ocurrieron cuando los dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa circulaban en un auto robado y al pasar por un arco de seguridad, en la entrada de Chilpancingo, fueron detenidos por policías, los jóvenes dispararon y los policías respondieron, resultado en un muerto y un herido, según la versión del presidente.

“Esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado. Pasan por un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo, viniendo de Tixtla, y cerca de un hotel los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven”, narró.

El primer mandatario aseveró que no se trató de un enfrentamiento entre manifestantes y policías y pidió a los opositores ser responsables en sus manifestaciones.

“Aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones, todos tenemos que actuar de manera responsable”, expresó.

Anoche, el Centro de Derecho de las víctimas de violencia Minerva Bello informó que fueron dos normalistas los fallecidos tras el enfrentamiento con policías estatales.

“El Centro de Derecho de las víctimas de violencia Minerva Bello confirma el homicidio de dos normalistas de Ayotzinapa por parte de policías estatales ocurrido el 7 de marzo”, dice el comunicado difundido la noche del jueves.

Este viernes, en la conferencia matutina, el Presidente dijo que es un normalista fallecido y un herido.