Sheinbaum cumple a regañadientes orden del INE; es una medida autoritaria, afirma

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por las medidas cautelares para detener la campaña #EsClaudia en bardas y lonas y la cual suponen para el instituto una campaña anticipada.

"El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo", señaló la mandataria.

Aseguró, que con esta acción el INE está demostrando su postura antidemocrática y conservadora al pedirle a la ciudadanía que deje de colocar mensajes que la apoyan, ya que eso está en contra de los derechos de la gente que desea manifestar su apoyo hacia ella, sobre todo debido a que con ello tendrá que usar recursos públicos.

Calificó como autoritaria la orden que se le solicitó, por lo que aseguró que apelará a esta decisión a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de ella.

A través de la Comisión de Quejas y Denuncias, el Instituto ordenó a la mandataria capitalina pronunciarse públicamente, a través de sus redes sociales u otros medios de comunicación, para deslindarse de la campaña en varias entidades de la República con el hashtag #EsClaudia.

Por mandato del INE, la “corcholata” morenista tiene que hacer un llamado a sus simpatizantes para que la estrategia no continúe gestándose de manera física o por redes sociales, ya que eventualmente estas acciones pueden ser consideradas como actos anticipados de precampaña y campaña, lo que amerita sanciones.

Lo anterior, surge de varias denuncias interpuestas por ciudadanos y el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, contra de la jefa de Gobierno por posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, por lo que solicitaron medidas cautelares y tutela preventiva.

En particular por la pinta de bardas, colocación de lonas, así como la difusión en redes sociales de las frases #EsElla, "EsClaudia” y “para que siga la transformación" las que, estimaron, tienen como finalidad promocionar la imagen de la mandataria local y sus logros como servidora pública.

De tal manera que “se ordenó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que, en un plazo no mayor a 24 horas, se deslinde públicamente de los hechos denunciados y solicite a sus simpatizantes que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el Proceso Electoral 2023-2024, a lo cual, la jefa de gobierno apelará.

Con información de Alfredo Fuentes de El Sol de México