No hay trato con grupos delincuenciales, asegura Rosa Icela Rodríguez

“La estrategia de seguridad funciona, vamos avanzando, hay zonas en donde sigue habiendo violencia, la estamos atendiendo y lo hacemos con mucho trabajo, con mucha honestidad, sin vínculos con el crimen organizado y sin atacar a la población”, así sería más o menos la entrada de una nota escrita por la periodista Rosa Icela Rodríguez Velázquez para describir la situación actual en el país.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se resiste a responder si se siente “corcholata capitalina”, pero se esmera en referirse a su trabajo de más de 30 meses para atender lo que describe como la demanda principal, la que urge a los hogares mexicanos: tener paz y tranquilidad.

La cifra de homicidios se redujo 17 por ciento, y si bien no es insuficiente, el Gobierno federal no ha abdicado en su responsabilidad de lograr la pacificación del país, responde contundente desde una pequeña sala en su oficina, a la que apenas ha regresado tras asistir a una gira por Chiapas para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿La Guardia Nacional y el Ejército pueden hoy entrar a todo el país o sigue habiendo zonas de silencio?

–El Ejército y la Guardia Nacional pueden entrar a todo el país. Lo que sí hay es que dominan estas zonas las Fuerzas Armadas y los delincuentes se van a otras, entonces pues sigue la persecución sobre esas bandas delictivas. Por ejemplo, una zona en donde no se podía entrar porque había barricadas y estaban las carreteras fracturadas es la zona de la Tierra Caliente, Aguililla y estos municipios. Hoy se puede entrar y hay un tránsito libre por esa zona.

Hay una frase que durante un montón de sexenios usaban los gobiernos: entrego un país en paz. ¿Le parece que esa frase podría ser aplicable al final de este?

–Quiero ser muy clara al respecto. Hay delitos que se han bajado y que no hay un comparativo, no hay un parangón. Por ejemplo, cuando llegamos a esta administración nos robaban 80 mil barriles diarios de combustible que eran propiedad de Petróleos Mexicanos, todavía nos roban, pero no es igual cinco mil que roban hoy a 80 mil que robaban antes. Es un delito que ha venido a la baja y al que se le ha puesto mucha atención porque no solamente significa contener el índice del robo, del huachicol, sino que significa el ingreso que se dejaba de tener por el robo de esto. Imagínense, me parece que son 260 mil millones de pesos que por estos operativos ingresan a las arcas del Gobierno.

O el otro delito, uno que preocupa más a la población es el secuestro, en el cual teníamos alrededor de 180 y tantos al mes y hoy pueden llegar a ser a 60 o 70 al mes. Ahora, hay que decirlo, es el secuestro de migrantes, lamentablemente. Si bien nos falta reducir en términos de homicidios dolosos, hemos avanzado en otros delitos como robo de vehículos, con 50 por ciento a la baja, secuestros, 70 por ciento a la baja, en fin.

El Reino Unido acaba de emitir una alerta de viaje para 20 estados del país por temas de inseguridad, ¿qué le dicen estas alertas, que se suman a las que ha hecho el gobierno de Estados Unidos?

–Le acabo de comentar cómo han bajado los delitos. Para nosotros es importante cómo está creciendo el turismo en México y cómo va a crecer mucho, mucho, mucho, con la inauguración del Tren Maya en diciembre. Yo veo miles de turistas en la Ciudad de México, en Cancún, en Acapulco, en Puebla, en Taxco, en todos lados. El turismo de mexicanos y de extranjeros ha ido en aumento. Nosotros vamos al alza. Pueden hacer alertas otros países y debemos poner atención a revisar de qué se trata y qué nos dicen arbitrariamente, pero lo cierto es que es tan vasta nuestra cultura, las hermosas playas, la modernidad de nuestra ciudad, que si hubiera eso que de lo que está hablando la embajada, u otro país, pues no tuviéramos turismo.

Hay unas zonas en donde hay una problemática, eso no lo niego, pero no es todo el país. Usted puede andar en la Ciudad de México perfectamente, puede tener algún robo o alguna cosa, pero no hay una inseguridad de la que hablan en otros lugares. Eso es falso.

Sobre la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, ¿qué balance puede hacer?

–No dudo que en algunas policías municipales algunos policías no respondan con honestidad a la población. Se hacen las revisiones y en operativos pues sí, a veces encontramos uno que otro policía involucrado o algún otro funcionario de los ayuntamientos involucrado con el crimen. Lo que sí le puedo asegurar es que de ninguna manera los integrantes del gabinete de seguridad federal que trabajamos con el presidente López Obrador tenemos vínculos mafiosos y definitivamente no estamos en complicidad con grupos delincuenciales.

No hay un trato, absolutamente, y hacemos los operativos y al que encontramos con armas, con drogas, va para el reclusorio. Y si se encuentra un servidor público que haya cruzado la raya entre el servicio a México y el servicio al crimen va a ser castigado.

A propósito de la próxima reunión trilateral entre las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá para discutir la estrategia de combate al tráfico de fentanilo y armas, Rodríguez Velázquez asegura que nuestro país va “bastante bien” en el cumplimiento de compromisos, como el aumento en la destrucción de laboratorios, la incautación de armas de drogas y las detenciones.

Sobre el tema que llevará a ese encuentro que, según adelantó, podría ser en México, precisa que una de las exigencias de México es poner un alto a la exportación de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, porque 80 por ciento del armamento usado acá por el crimen organizado viene de ese país.

En torno a la libre venta de armas en Estados Unidos y la legalización de la mariguana en aquel país. ¿Qué tan cerca estamos nosotros?

–Lo que ha estado diciendo el gabinete de seguridad encabezado por el presidente López Obrador es que nosotros no estamos de acuerdo con el consumo lúdico de la cannabis, porque es la primera puerta al consumo de otras drogas. No queremos eso para la juventud ni para los mayores. No estamos de acuerdo con hacerlas permisivas para nuestra juventud, definitivamente no.

Está prohibida en México la posesión de un arma de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas y los criminales las usan, ahora, si estuviera permitido, pues estuviéramos peor, entonces no, no tenemos ningún interés en que haya una permisividad de la aportación de armas.

Es curioso que una secretaria que tiene que ver cosas tan bravas, tan rudas, como el fentanilo o las armas, ahora se mete a promover la creación de una Ley Federal contra el Maltrato Animal…

–No, se trata de lo mismo. Por desgracia, en nuestro país muchas personas son violentas o tienden a la violencia y no necesariamente son miembros del crimen organizado o sicarios, también hay violencia desde casa y una de las violencias que te va marcando el camino de lo que puede ser tu futuro desde niño es la violencia contra los animales de compañía.

En resumen, en la Secretaría lo que hacemos es una acción de prevención contra la delincuencia, contra el delito.

Eso incluye los toros, las peleas de gallos, las peleas de perros, por ejemplo...

Nosotros lo que pensamos es que debe ser la sociedad, no la Secretaría, no una sola persona, quien diga hasta dónde tiene que llegar la ley para atender el maltrato animal. Por eso llamamos a un foro para saber hasta dónde llega el maltrato animal, qué tipo de acciones debe tener una ley, qué sí es maltrato, que no es maltrato. Si debe ser perseguido como delito o seguir siendo una sanción administrativa, porque son pocas entidades las que tienen como delito el maltrato animal y la mayoría de las entidades lo tiene como falta administrativa. Estamos diciendo: debatamos, escuchemos qué es lo que quiere la gente al respecto. Soy respetuosa de lo que dice la mayoría de las personas que debería tener la ley.

Si nos ponemos exquisitos, pues podemos estirar la liga y el debate puede terminar discutiendo si la vaca que da leche tiene o no derechos…

–Hasta donde yo estoy hablando el día de hoy es sobre el tema de los animales de compañía. No hay que tenerle miedo al debate, a lo que diga la población. Este debate no es nuevo, siempre ha existido y siempre la decisión del pueblo es la más sabia, entonces escuchemos con atención.

¿Va a tener más derechos un gato y un perro de una casa?

–No estoy discutiendo, yendo al fondo en esta entrevista de todo lo que tiene el maltrato animal, yo a lo que convoco es a que lo discuta la población, a que vea hasta dónde puede llegar.

¿Cuál es el gran golpe de Rosa Isela Rodríguez, por el que le gustaría que la recordaran?

–Siempre he dicho que lo más importante es servir. Si usted recuerda que yo aquí servía a los mexicanos y a las mexicanas con eso me conformo. Ya tengo 26 años en el servicio público.

¿Se siente corcholata capitalina?

–Ya dije mi definición sobre ese tema. Aquí estamos. Hoy soy secretaria de Seguridad federal y estoy trabajando para el presidente López Obrador.