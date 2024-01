Rechaza AMLO que su campaña presidencial recibió dinero del narco: "son viles calumniadores"

Como “viles calumniadores” tachó el presidente Andrés Manuel López Obrador el artículo publicado en el portal estadounidense ProPublica que señala, según con fuentes de la DEA, que el Cartel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

“No, es completamente falso, es una calumnia. Están muy molestos y, lamentablemente, no sólo en México, sino en todo el mundo está muy subordinada la prensa al poder”, declaró hoy el mandatario en su conferencia mañanera.

López Obrador se refirió así al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes de la DEA descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa había canalizado dos millones de dólares a su campaña presidencial en 2006.

Según lo revelado, Nicolás Mollinedo, uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador, habría estado involucrado en el pacto.

Asimismo, y con base en audios obtenidos durante la investigación de la DEA y el Departamento del Tesoro, se constató que miembros de la organización delictiva y personas cercanas a López Obrador declararon haber participado en los movimientos de dinero ilegal.

Sin embargo, el presidente López Obrador cuestionó la ausencia de pruebas de esas afirmaciones.

Tiene mucha influencia el Departamento de Estado en el manejo de los medios y aquí también. Pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas

“Acuérdense que a García Luna lo nombraron el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar por eso y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno ya no sé si decir si de Calderón o de García Luna”, reprochó.

Asimismo, el mandatario aseveró que no llevará a cabo ningún juicio formal, pero que en todo caso no denunciaría a los periodistas, sino al gobierno de Estados Unidos por permitir la publicación de estos artículos.

“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo”, dijo.

“Si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir, la política es un imperativo ético, porque esto es calumniar”, expresó.

Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la cual perdió ante Felipe Calderón (2006-2012), fue financiada por el narcotráfico.

López Obrador aseguró que este tipo de información se da por el periodo de elecciones que se vive en México y Estados Unidos: “Siempre que hay elecciones aquí allá y en todas partes. Es una campaña”.

Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no esta información y cuál es la investigación que hicieron al respecto para que ProPublica publicara que el Cartel de Sinaloa presuntamente aportó dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.





