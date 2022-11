Por falta de votos en el Congreso, AMLO perfila Plan B a su reforma electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no tiene los votos suficientes para que se apruebe su reforma en materia Político-Electoral para desaparecer al INE, por lo que señaló que ya tiene pensado realizar un “Plan B” para modificar el método de elección de consejeros en el INE y eliminar los diputados plurinominales.

Luego que el bloque de oposición que aglutina a los partidos del PAN, PRD y MC retó a López Obrador a votar ya la reforma electoral, el presidente acusó a la oposición de querer cometer fraude en las elecciones de 2024 y respondió que “lo que quieren los opositores es que ya se vote porque posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara y en el Senado”.

Te puede interesar: Marcha por el INE fue un striptease político: AMLO

Recordó que la misma falta de votos evitó que se aprobara su reforma eléctrica, por lo que dijo, “ya de una vez se resuelva de una vez lo de la reforma constitucional (en materia electoral) y como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la Ley que no requiere de dos terceras partes, un Plan B”, subrayó.

En este sentido, añadió que “es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o una reforma a la Ley Electoral de que se elijan a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral; que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 300 sean 200 (diputados), a ver si existe —de acuerdo a lo que establece la Constitución—, a ver la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería la reforma Constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia”.

Política "Hay más polarización en Mexico que en EU", asegura López Obrador

Por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que sigue contando con el apoyo de todos los senadores, a pesar de las diferencias con el senador Monreal y sostuvo que no envío un mensaje con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego que Monreal y él se reunieron en el Senado, “yo no tengo palomas mensajeras”, dijo el presidente.

No obstante, dijo que la votación de su iniciativa ya es un asunto del Congreso, “yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo por qué yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo, eso y el que hayan perdido sus privilegios y que ya no puedan robar porque son muy corruptos y son muy clasistas y son muy racistas”, acusó el presidente.

Sostuvo que a sus opositores “los trae muy molestos” su reforma y acusó que “quieren regresar por sus fueros y son capaces porque ya lo han hecho de imponerse mediante el fraude”, por lo que concluyó que “sí debe resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución (en materia electoral) para que haya democracia”.

Al presidente también se le cuestionó si no legitimaba la manifestación del domingo y respondió que están en su derecho de protestar, sin embargo, dijo que no está de acuerdo con ellos y acusó que eran aspiracionistas que iban a una kermés.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También dijo que no solo no está de acuerdo con ellos, “creo que no tienen vocación democrática, o sea que son muchos de ellos, para no generalizar, simuladores, y no tengo duda que muchos de ellos, para no generalizar, son corruptos”, concluyó.