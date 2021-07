Mexicanos califican desempeño de AMLO con 6.7

Andrés Manuel López Obrador obtuvo una calificación de 6.7 en su desempeño como Presidente de México, según una encuesta que realizó su gobierno y que se terminó de levantar el pasado 27 de junio. Ayer, durante su mensaje en el evento denominado Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, el primer mandatario aseguró que 72.4 por ciento de los encuestados estaría a favor de que continúe en su puesto si hoy fuera la consulta de revocación de mandato.

“En una escala del cero al 10, donde cero significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la República? 6.7 en promedio.

“La revocación de mandato propone que, si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del Presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del Presidente, ¿usted votaría por que renuncie o que termine su sexenio? Por que continúe, 72.4 por ciento; por que renuncie, 22.7 por ciento; no le importa, le da igual,

1.1 por ciento”, dijo en la ceremonia realizada en Palacio Nacional El Sol de México solicitó a Comunicación Social de Presidencia la metodología de esta encuesta. La respuesta fue un comunicado en el que expresa que el mandatario reveló los resultados de una encuesta a “cargo del gobierno federal”.

En su mensaje, López Obrador también tocó el tema de los cárteles de la droga, destacando que en su administración no se ha creado ninguno.

“Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces”.

El Presidente afirmó que hay gobernabilidad y resaltó el trabajo diario del Gabinete de Seguridad.

En materia política, destacó el triunfo de Morena en las pasadas elecciones, lo que permitirá tener el control del presupuesto en lo que resta de su sexenio. “Ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo”.

PANDEMIA Y ECONOMÍA

El tema de la pandemia de Covid-19 fue el primero que tocó en su mensaje, donde aseguró que México no ocupa los primeros lugares de mortalidad por coronavirus, ni en el continente ni en el mundo.

“El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país”, comentó.

Por otro lado, reiteró que su administración no ha contratado deuda pública adicional. Contrario a ello, en su Primer Informe de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación reportó que la deuda de México se ubicó en 9.7 billones de pesos, su máximo histórico, mientras que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el “guardadito” de emergencia para el gasto público del gobierno federal, está en nueve mil 500 millones de pesos, la cifra más baja desde que se creó en 2015.

En cuestión de empleo, el mandatario informó que de un millón 395 mil plazas que se perdieron por la pandemia, se han recuperado 957 mil 248, por lo que faltan 438 mil 156 fuentes de trabajo. La cifra contrasta con lo dicho en su informe de abril del año pasado, cuando, a principios del cierre de actividades por el Covid-19, prometió que en los siguientes nueve meses se crearían dos millones de empleos.

Reconoció que el precio del “gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento”. De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre junio del año pasado y el mismo mes de 2021, el precio promedio del combustible más consumido en el país, el gas LP, registró un aumento de 34 por ciento.

Sobre la inflación, dijo que “Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha (...) la inflación se mantiene estable, la tasa de interés que fija el Banco de México se ha reducido durante nuestro gobierno en 3.75 por ciento”, mencionó. En diciembre de 2018, el primer mes de López Obrador como presidente, este indicador se ubicó en 4.83 por ciento, de acuerdo con el Inegi.





Con información de Mario Alavez