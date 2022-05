EU aún no manda invitación a la Cumbre de las Américas: Ebrard

La asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas está por resolverse, todo dependerá de la decisión que tome Estados Unidos sobre los países no invitados como Venezuela y Cuba, pero "las invitaciones aún no las mandan", indicó el canciller Marcelo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró que la postura del primer mandatario es firme: “Si no van, él no va”.

"Solamente está por ver o está por resolverse la decisión que tome Estados Unidos. Él ya dijo que si no van, no va. Pero Estados Unidos aún no manda las invitaciones. Es decir, todavía no sabemos si los van a invitar", declaró.

Por si te interesa: Presidentes latinoamericanos se suman a la presión contra EU por la Cumbre de las Américas

Ebrard recordó que "en el año 2012, hace 10 años, en la cumbre que fue en Colombia entonces, se tomó un acuerdo de todos los países. ¿Cuál fue? Invitar a Cuba, porque faltaba Cuba y ahí lo dice en la Declaración en el Acuerdo de Consulta que se llevó a cabo. Ahora, 10 años después ya no se quiere el acuerdo, así que se debe votar de nuevo, pues no se puede actuar de dicha manera en una cumbre que se basa en consulta y respeto".

Ebrard advirtió que no se puede estar de acuerdo con la postura de Estados Unidos que dice quién asiste y quién no.

El secretario señaló que América Latina y el Caribe son ya una zona en crecimiento y la geopolítica es distinta, además que se propuso una unión como en Europa, pero que Estados Unidos respete a América Latina.

Sociedad ¿De dónde vienen y dónde viven los extranjeros en México?

Ayer, López Obrador expresó su esperanza de que su homólogo estadounidense, Joe Biden, invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, el 6 de junio.

"Todavía espero que haya una respuesta favorable para que todos participemos, el que no quiera ir está en su derecho, pero espero que nadie excluya a nadie", sentenció el mandatario, quien insistió en que él no acudirá a la cumbre si se excluyen países, aunque sí enviaría a un grupo en representación de México.

"Por falta de unidad no hemos hecho valer la fuerza económica comercial que tiene América en consideración a otras regiones del mundo", añadió.

El Departamento de Estado de EU confirmó que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas por considerar que "no respetan" la democracia.

Nota publicada en El Sol de Durango