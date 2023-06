López Obrador arremete contra corridos tumbados que hablan del narco, pero descarta su censura

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el género de musica norteña conocida como “corridos tumbados” que hablan de narcotráfico y que lo pintan de color de rosa, pero descartó que esa música deba ser censurada.

En este sentido, insistió en su conferencia mañanera de este lunes, que se debe orientar a los jóvenes sobre el contenido de las canciones y tener mucho cuidado con lo que escuchan, por lo que dijo que propondrá una lista de canciones que pueden ser aceptables.

“No hay que prohibirlos, solo que sí, hay que orientar a los jóvenes, porque como no van a tener sus compañeras, sus novias, o sus compañeras, sus novios y como no amarse, quererse, y como no disfrutar de la vida, y como no bailar, como no convivir y ser felices, pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia”, subrayó el mandatario.

El presidente acotó que no todos los corridos tumbados son malos e incluso confesó que le gustan algunas canciones y conjuntos musicales como Grupo Firme y pidió poner su canción “Supérame” en la conferencia.

El presidente reiteró que no va a censurar a nadie desde la Presidencia y aseguró que tampoco hay censura en su gobierno, “prohibido prohibir, nada más es que tengamos todos la posibilidad de opinar, que todos pensemos sobre este asunto y que no se abran espacios sin obstáculos, sin que haya otra opinión. ¿Por qué no vamos a debatir sobre este tema? Vamos a abrir el debate”, expresó.

Sin embargo dijo que no quiere que se romántica la cultura del narcotráfico y que, “hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otra manera”.

Subrayó que lo que quiere es que se atiendan las causas de la violencia, “hemos venido insistiendo con Estados Unidos que ellos deben hacer una campaña para atender las causas cómo es que hay tanta adicción, que es lo que está pasando en la sociedad, o sea por qué no se atiende el fondo del problema”, cuestionó.

Finalmente, expresó que su Gobierno va a fortalecer valores con campañas informativas, y propuso que dudara una selección de corridos que sí son aceptables. “Voy a presentar una selección de 10 rolas y si quieren seguir escuchando, solo que mucho cuidado, mucho ojo”, concluyó.