Leyes antimigrantes no van a frenar la migración: Claudia Sheinbaum

Desde Tamaulipas, donde al menos hay 10 mil migrantes varados en la frontera, entre la incertidumbre de esperar por una cita o cruzar de forma ilegal, la precandidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las leyes antimigrantes no impedirán el paso de estas personas.

“Mientras no haya desarrollo en los lugares de origen va a seguir la migración por más muros, por más leyes antimigrantes. No se va a detener si no hay una cooperación de Estados Unidos y México con los países de Centroamérica”, dijo la aspirante de Morena ante un panel de mujeres periodistas de Tamaulipas, donde se le cuestionó sobre la Ley SB4 del gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Tenemos que seguir insistiendo con Estados Unidos; no importa si son demócratas o republicanos, hay que seguir insistiendo de la importancia del desarrollo”, sostuvo.

Refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo en la última reunión a su homólogo en Estados Unidos que nadie migra por gusto.

Sheinbaum destacó que el problema surge de las crisis que enfrentan los países centroamericanos ya que sus habitantes buscan migrar y no existe un proceso del todo ordenado.

“Lo que buscan los migrantes es ir a Estados Unidos, no quedarse en el país, y fortalecer las instituciones como al Instituto Nacional de Migración, la Comar (Comisión Mexicana de Asedio a Refugiados) todos los que se dedican a los temas migratorios”, afirmó.

“Por eso es tan importante el desarrollo del sureste en nuestro país porque muchas veces la migración viene del sureste hay que seguir insistiendo en ello”, añadió.

Señaló que al ser Tamaulipas un estado fronterizo la seguridad debe abordarse en un modelo que atienda las causas y que ofrezca cero impunidad.

“Si hay un asesinato el homicida tiene que pagar por lo que lo hizo y eso no nada más se hace con la Guardia Nacional, sino con el con el mejoramiento de la Fiscalía y del Poder Judicial. Se piensa que la seguridad es un tema de policías”, apuntó.

Sheinbaum, que en Ciudad Victoria convivió con niños que rompieron piñatas, aseguró desde Tamaulipas que las leyes antimigrantes no detendrán el fenómeno de la migración.

