Gómez Urrutia amenaza a empresas mineras para compra de cachitos

Bajo la amenaza a empresas mineras de que sí no compraban boletos para la rifa del avión presidencial se les retirarían las concesiones, el senador Napoleón Gómez Urrutia también presionó a los trabajadores a participar hasta que reunió 10 millones de pesos, para el sorteo de este 15 de septiembre.

Así lo denunció el presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Minero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México (UNASIM), Carlos Pavón Campos, quien además, comentó que, tras la compra forzada de los billetes de lotería los entregó como “regalo” de su sindicato a los trabajadores.

El dinero proveniente de empresas y obreros fue depositado en el Sindicato Minero Nacional que encabeza el senador morenista para comprar 20 mil “cachitos” del sorteo de la Lotería Nacional.

Entre los trabajadores que pertenecen al sindicato de Gómez Urrutia, circula un oficio en el que se menciona que a partir del 9 de septiembre, cada obrero puede recoger un boleto para la rifa del avión sin costo alguno.

“Dichos boletos tienen un costo. Se pagaron en su mayoría por empresas mineras, pero también por trabajadores. Estas compras por parte de las corporaciones, las incluirán como gasto en sus costos de operación, lo cual puede incidir negativamente en el reparto de utilidades de los trabajadores para el 2021”, advirtió.

Las series de billetes de la Lotería se compraron por las corporaciones mineras de acuerdo al número de empleados, bajo amenaza y el sindicato de Gómez Urrutia los recibió y entregó a los obreros como un “regalo. Esto es una burla, dijo el dirigente minero".

Foto: cortesía

Afirmó: “Es una burla para los mexicanos que utilicen una figura del avión que no se va a vender. Todos sabemos que no lo pueden rifar, porque no es del Gobierno de México. Y ahora nos salen que son 100 premios pero sin reintegros”.

Consideró que es evidente el enfoque electoral en torno a esta rifa, para señalar los supuestos abusos del anterior gobierno; pero la aeronave se puede vender o regresar, sin tantas burlas.

















