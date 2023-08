Ebrard, Monreal y Adán Augusto cuestionan encuestadoras elegidas por Morena

Los equipos de Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López cuestionaron la idoneidad de dos de las cuatro encuestadoras que resultaron seleccionadas para levantar las encuestas, espejo a la encuesta que aplicará el partido para definir su candidato a la presidencia.

De acuerdo con los representantes de las corcholatas, una de las encuestadoras que resultaron seleccionadas fue propuesta por Ricardo Monreal, una por Manuel Velasco y otra por Adán Augusto López; el nombre de la corcholata que ganó la cuarta encuestadora no fue revelada, mientras que ninguna de las propuestas de Marcelo Ebrard resultó seleccionada.





Van a solicitar al Consejo Nacional de #Morena que reconsidere la participación de tales encuestadoras, aseguró @MaluMicher quien representa al equipo de Marcelo Ebrard.



📹Fernando Merino pic.twitter.com/Zlj5xn3uWX — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 18, 2023





El cónclave para definir a las encuestadoras se alargó por más de cuatro horas y al concluir la senadora Malú Micher, representante de Marcelo Ebrard, reveló que no firmó el acuerdo porque dijo, sin precisar el número, que algunas de las encuestadoras seleccionadas no cumplen con el requisito de no haber presentado resultados distorsionados en procesos electorales pasados.

Por lo anterior, la senadora informó que solicitarán al Consejero Nacional de Morena reconsiderar la decisión y anunció que Marcelo Ebrard brindará una conferencia de prensa el día de hoy para dar más detalles de su inconformidad.

"Nosotros manifestamos nuestra inquietud, nosotros quiere decir Alejandro Rojas y el compañero Dávila. Dimos un listado de las encuestadoras que a nuestro parecer no reunían los requisitos, sin embargo, salieron y por ello vamos a solicitar al Consejo Nacional que se reconsidere esa decisión, es todo, no pasa nada, al contrario, nada se acaba hasta que se acaba", dijo Malú Micher.

Arturo Ávila, representante de Adán Augusto López, fue quien reveló que dos de las casas encuestadoras no cumplían con los requisitos, pues incurrieron en irregularidades en procesos electorales pasados; por esa razón firmó bajo reserva el acuerdo.

"Nosotros pensamos que de las cuatro encuestadoras seleccionadas dos no cumplen con el perfil", aseveró.

Alejandro Rojas, representante de Ricardo Monreal, dijo a su salida que firmó el acuerdo bajo reserva por los mismos motivos.

En tanto, el representante de Adán Augusto López Hernández aseguró que no va a haber ninguna ruptura si no hay una reconsideración de las encuestas objetadas, sin embargo, dijo confiar en que haya una solución.

Política Morena realiza sorteo para eligir encuestadoras que definirán al candidato presidencial en 2024

"Nosotros estamos en este movimiento por el encargo, no por el cargo, siempre lo ha manifestado Adán Augusto López Hernández. Si bien es cierto que manifestamos que no estamos de acuerdo con estas encuestadoras, pensamos que la Comisión de Encuestas que va a reflexionar esta decisión", expresó.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que se realizó un proceso transparente para seleccionar a las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para definir al ganador de la candidatura presidencial del partido.

En un mensaje compartido en redes sociales después de concluir el sorteo, Delgado dijo que mañana se tendrá el resultado final luego de que la Comisión de Elecciones del partido revisará mañana que las cuatro empresas encuestadoras que resultaron seleccionadas este día tengan la capacidad para llevar a cabo los ejercicios demoscópicos.

El lider morenista informó que para determinar la idoneidad de las encuestadoras la Comisión de Elecciones del partido revisó que en los resultados de los ultimos ocho procesos estatales no hayan tenido un margen de error amplio y determinaron que siete empresas no cumplían el requisito.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Agregó que la lista se presentó a los representantes de las corcholatas antes de abrir los sobres con sus propuestas y meterlas a la tómbola para hacer el sorteo.

“Tenemos que cuidar la unidad y que nada ni nadie se interponga en una decisión que sólo le corresponde al pueblo de México”, concluyó Delgado.