Aprueban en Comisión reformas para fortalecimiento del FEIP

Con 27 votos a favor y 26 en contra, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuanta Pública aprobaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se busca que la Secretaría de Hacienda pueda realizar aportaciones en favor de la capitalización y el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (FEIP).

Además tiene el objetivo de cumplir con las metas fiscales establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el gasto en el ramo 24.

La iniciativa enviada por el Presidente de la República el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, junto con el Paquete Económico, busca modificar el artículo 21 Bis, con una fracción V Bis, y 23 con un último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La reforma señala en el V Bis: “Tratándose del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Secretaría podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros”.

Artículo 23: “En caso de que durante el ejercicio fiscal correspondiente se presente un ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal, se podrán efectuar las adecuaciones presupuestarias compensadas correspondientes para destinarlas al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, conforme lo determine la Secretaría”.

Según con esto se aminora el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del Gobierno Federal, con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos.

Lo que quiere decir que, este fondo es una previsión ante situaciones de ingresos menores, para un mejor resultado con respecto al presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.

Estas reformas que en principio acompañaban en el discurso la oposición, quienes argumentaban que los fondos eran correctos, pero que el destino no han sido el indicado por parte del gobierno federal, finalmente los diputados votaron en contra ante la negativa de Morena para discutir más esta propuesta.

El diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión, mencionó que es importante reconocer que el uso de este fondo, sobre todo en la pandemia, fue necesario y reconoció que tuvo una disminución considerable, por lo que en Morena, PT y PVEM vieron correcto, apropiado y necesario el fortalecimiento de este Fondo a través de esta iniciativa.

La reserva presentada por el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, en referencia a que no solamente se puedan fortalecer este fondo, sino también el Fondo de los recursos presupuestarios para las entidades federativas, fue desechada por la mayoría de los integrantes de la Comisión.

Aclaró que la iniciativa del Ejecutivo tiene que ver con renegociaciones de deuda que puedan liberar estos recursos, que puedan ser orientadas a fortalecer el fondo tan importante para compensar en algún momento los recursos del Gobierno federal.

Mencionó que la iniciativa está incompleta, ya que debe considerar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas para inyectarle ingresos adiciones que deriven del costo financiero de la deuda al cierre del ejercicio fiscal, pues ha tenido una pérdida de 67 mil millones de pesos y no ha tenido montos adicionales desde 2019.

La diputada Mirza Flores Gómez (MC) estimó “importante que esta iniciativa llegue a buen puerto porque es algo que nos interesa a todo el país”; pero, dijo, que a su grupo parlamentario le preocupa la falta de mecanismos para transparentar el gasto de este fondo, “porque la forma en que se ha gastado hasta el día de hoy el dinero es de manera discrecional”.

Del PRI, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla señaló que el origen de los ingresos que integran los fondos es el mismo, “lo que sí cambia es el uso que se le da a cada uno de los fondos” y consideró pertinente discutir “si se va a incrementar el Fondo de Estabilización para Ingresos Presupuestarios, ¿por qué se excluye al Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas?”.

Salomón Chertorivski Woldenberg, de MC, precisó que no está en contra de volver alimentar los fondos de estabilización del país, ya que es fundamental tener mecanismos de aseguramiento para eventuales choques de la economía mundial y del país.

“Estamos de acuerdo con iniciar ese diálogo; necesitamos tener una definición clara de lo que es ahorro, se contemple el fondo de las entidades federativas y se haga un análisis de dónde están los recursos”.

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del PRD, dijo estar a favor del fortalecimiento de los fondos de estabilización, “pero no estamos de acuerdo en la discrecionalidad”.

Reiteró que es vital incluir el fondo para las entidades federativas, ya que estados y municipios forman parte de la Federación y requieren tener el mismo soporte presupuestal. “Hay que discutir de manera responsable el destino que tendrán estos fondos”.

El diputado Carol Antonio Altamirano, Morena, mencionó que desde el 2020 bajaron los fondos de 159,000 millones de pesos a solo 9,500 millones, aunque después se recuperó un poco hasta 25,000 millones en 2022, por lo que es evidente que es necesario buscar fortalecerlo.

Además, recordó que hubo un ahorro relevante en la en el costo de la deuda pública en los años 2019 y 2021, porque en 2019 fue de 42 mil millones, y en 2021 cerca de 10 mil millones, pues indica la dimensión en que podría fortalecerse este fondo en caso de este tipo de ahorros.

Reginaldo Sandoval Flores, del PT, quien estuvo a favor de la reforma, manifestó que la modificación tiene por objetivo establecer un mecanismo para continuar con el ahorro de los ingresos, robusteciendo el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

“Cierto eso que dicen que, el FEIP, que es este fondo, en el 18 tenía 279 mil 770.7 millones y en el 22 tiene 24 mil 986.2 millones. Y, pues, se quiere que se fortalezca este fondo. Pero miren, hay que decirlo también, con todas sus letras, no estamos pasando por una situación sencilla. Porque, vino el tema de la pandemia y luego vino el tema de la crisis”.

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado de Morena, precisó que “no es un fondo nuevo, no es que no haya reglas de operación, esto ya existía desde 2006”; y, agregó, “este fondo tiene sus reglas, sus formas de verificar el gasto, no es un gasto de libre albedrío”. Subrayó que “lo que se propone es que, al haber un ahorro en las renegociaciones de la deuda, ese dinero que se genera a partir de un esfuerzo del gobierno federal, pase a este fondo para los tiempos difíciles”.

Sonia Rincón Chanona, diputada de Morena, expuso que actualizar el marco “nos ayudará a todas y todos los mexicanos. Contar con un fondo con más recursos nos beneficia; el fondo nos demanda a ejercer nuestra función legislativa, ya que se fortalecen los mecanismos de ahorro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contribuyendo a la continuidad de las finanzas públicas sanas del país”.