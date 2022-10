El Ejército no aspira al poder: AMLO matiza dichos de Adán Augusto sobre candidatos militares

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Ejército mexicano no existen aspiraciones para competir por la Presidencia de la República o algún otro cargo de elección popular.

Durante su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, el mandatario federal rechazó que haya sido notificado por algún militar intenciones para competir en las elecciones de 2024, pues “nuestro Ejército no tiene aspiraciones de poder”.

Puedes leer también: Un militar también puede ser presidente si se somete a las urnas: Adán Augusto

Esto, luego de que el pasado viernes, en su gira por el país para discutir la reforma de la Guardia Nacional en los congresos locales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que un militar puede tener aspiraciones políticas y llegar a ser el presidente de México si gana en las urnas.

"Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas", manifestó ante diputados de Hidalgo.

Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que ningún miembro del Ejército se ha acercado a él para manifestarle estas intenciones, ya que, según dijo, las Fuerzas Armadas no tienen ambiciones y no se dejan “dominar por los grupos de poder económico o de poder político”.

Política No hay duda que está en el ánimo de López Obrador que gobiernen un militar México: PRD

“Nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o de poder político, no es como otros ejércitos, con todo respeto, este es un Ejército, además, surgido del pueblo, por eso hablo de que es pueblo uniformado. Entonces nuestros adversarios alucinan, quisieran que el ejército dejara de ser leal a las instituciones, leal a la patria, leal al pueblo, pues no lo van a lograr”, aseguró.

Sobre las advertencias que surgen por parte de la sociedad civil y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el presidente reconoció que si bien las Fuerzas Armadas han adquirido mayor relevancia durante su gobierno es porque ahora se están dedicando a ayudar al desarrollo del país, misión que en otros sexenios se había relegado.

“Las Fuerzas Armadas se están consolidando, pero no por el autoritarismo, se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, por el Ejército mexicano es parte del México profundo y ¿por qué se están vinculando más? Porque de las cinco misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba que era la de contribuir al desarrollo del país y esa es la misión que ahora, como nunca, se está llevando a la práctica”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello, reiteró, los militares no se encuentran pensando en cargos públicos, sino en ayudar a la sociedad mientras garantizan la protección de los derechos humanos, porque si bien es cierto que el Ejército ha protagonizado algunos de los actos más represivos en la historia del país “se originaron por decisiones que tomaron o por órdenes que dieron autoridades civiles, hombres fuertes o presidentes”.