Presunto atacante de saxofonista Elena Ríos gana amparo para cumplir prisión domiciliaria

OAXACA. La abogada Maribel Pérez Santaella, defensora de Juan Antonio Vera Carrizal, informó esta mañana que un juez federal concedió la suspensión provisional de amparo para que el presunto agresor de María Elena Ríos cumpla con la prisión domiciliaria.

Con esta medida, se le dio un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO) cumpla con la resolución del juez penal y brinde un informe al respecto.

En caso de persistir una negativa, se dará vista a la Fiscalía General de la República para que inicie la carpeta de investigación respectiva y se sancione el desacato, agregó la abogada.

Como se ha informado, hasta ayer Vera Carrizal no ha podido salir del penal de Tanivet, debido a que la SSPCO se negó a trasladarlo, dada la orden del gobernador Salomón Jara Cruz, quien aludió que no cuenta con elementos policiacos y que el domicilio señalado para la medida cautelar no reúne las mínimas condiciones de seguridad para cumplir la orden del juez.

Elena Ríos denuncia que su atacante quedó libre

La saxofonista Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, denunció que su agresor, Juan Vera Carrizal, quedó libre gracias a "una audiencia maquillada y un acuerdo pactado”.

El juez Teódulo Pacheco Pacheco dictó prisión domiciliaria al exdiputado del PRI, acusado de ser el autor material del intento de feminicidio contra Ríos, quien fue rociada en la cara y cuerpo con ácido por Juan Antonio Vera Hernández, hijo del político y quien aún se encuentra prófugo de la ley.

Sin embargo, la vocera del Poder Judicial del estado de Oaxaca, Mariana Wade, aclaró que el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario no significa que el acusado haya quedado en libertad o inocente en el caso.

Esta semana, a través de su cuenta de Twitter, Elena dio parte y seguimiento a su caso, expresando la serie de irregularidades que se registraron durante la audiencia contra Juan Vera y acusó al juez de violencia institucional para beneficiar a Vera Carrizales.

“El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor, los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’”, escribió este sábado, horas antes de conocer la decisión.