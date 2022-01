Fiscalía Anticorrupción investiga siete denuncias contra Cuauh en Morelos

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, tiene en su contra siete carpetas de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por diversos hechos denunciados, aunque hasta ahora no existe un delito especificó que se haya acreditado.

“Le asiste la presunción de inocencia al Gobernador, y si llegáramos a encontrar datos de prueba que acrediten su posible participación en algún ilícito o algunos ilícitos, tendríamos que acudir al Congreso del Estado para solicitar el inicio de un juicio de procedencia”, aseguró Juan Salazar Nuñez, Fiscal Anticorrupción.

El funcionario aseguró que por ahora los expedientes están en integración y que se actuara conforme a derecho, pues destacó que el área a su cargo no protege a funcionarios como lo ha repetido el mandatario en múltiples ocasiones.

Incluso consideró que a Cuauhtémoc Blanco se le olvida que las investigaciones en contra de funcionarios de la pasada administración se trabajan en conjunto con su Consejería Jurídica, así que demeritar la labora de la Fiscalía Anticorrupción, significaría empañar también los esfuerzos que ha hecho Samuel Sotelo Salgado, su Consejero.

“Él tiene conocimiento de esos hechos y de esos resultados porque se dan a conocer de forma pública. Yo creo que miente y si ha de leer las noticias, no. Es lo mismo que ha venido repitiendo desde que inició su Gobierno, que se iba a encontrar a un Fiscal a modo, pero no hay en esta Fiscalía impunidad”, afirmó.

Y en este mismo sentido mencionó que es totalmente falso que se proteja a los ex servidores públicos de la administración pública pasada, ya que “hemos tenido muchos resultados positivos, actualmente tenemos vinculados a proceso a ex secretarios de despachos, ex coordinadores, ex subsecretarios y servidores públicos de todos los niveles”, concluyó.

Una de las denuncias que enfrenta el Gobernador, fue la que el partido Movimiento Alternativa Social (MAS), presentó al inicio de este mes ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de Delincuencia Organizada en su modalidad de encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

Esto, tras la ya famosa foto que se viralizó en redes sociales entre el mandatario y líderes criminales luego de que fuera difundida por El Sol de México que han sido objeto de severas curitas de casi todos los sectores de la sociedad.

