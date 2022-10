Al gobierno le urgen distractores: Cabeza de Vaca sobre orden de aprehensión

El exgoberador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo que la orden de aprehensión girada en su contra por delincuencia organizada muestra la urgencia del gobierno federal de crear distractores.

Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) informara a través de su cuenta en Twitter sobre una alerta migratoria contra el político panista relacionada con la orden de aprehensión, el exmandatario acusó que se trata de una nueva persecución política.

"No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente", sostuvo Cabeza de Vaca a través de su cuenta en Twitter.

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 5, 2022

Orden de captura por delincuencia organizada

A cuatro días de haber dejado el cargo como gobernador de Tamaulipas y con ello perder el fuero, un juez federal liberó una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca.

Justicia Giran orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada

El exmandatario panista es buscado por el presunto delito de delincuencia organizada. El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, emitió alerta migratoria a nombre de Francisco Javier “N”.

“La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al mediar una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, informó en un comunicado esta dependencia.

“Con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”, añadió.

Cabeza de Vaca dijo estar descansando en su rancho

Este 3 de septiembre, el exgobernador aseguró que se encontraba descansando en la entidad, tras lo rumores de que huiría del país una vez que perdiera el fuero.

Desde su cuenta de Twitter compartió un hilo para, señaló, “evitar especulaciones”.

“No asistí a la toma de protesta del nuevo gobernador porque no fui convocado. Dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas”, anunció.

“Después del deber cumplido, hoy, Tamaulipas esta (sic) en la ruta de desarrollo, seguridad y prosperidad. Saludos y que tengan buen inicio de semana", compartió como tercer punto de hilo.

Buenos días a todos.



Publico este tuit para evitar especulaciones.



1. No asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado.

1/3 hilo — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) October 3, 2022

Aunque el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca respondió asegurando que se defenderá y que al gobierno le urgen distractores, no reveló en su tuit el lugar donde se encuentra.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico