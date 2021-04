Yiyo Moreno paró campaña por amenazas a sus campañistas

Escuinapa, Sin.- Por amenazas contra su equipo de campaña, Hugo Enrique Moreno Guzmán "Yiyo", candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, paró las labores de proselitismo, así lo dio a conocer el propio candidato.

El candidato aclaró los rumores que estuvieron transcurriendo el fin de semana, en los cuales se decía que a él se le había amenazado de muerte.

"Alguien dijo que me habían amenazado de muerte grupos armados, lo cual es una mentira, a mí nadie me ha amenazado de muerte, repruebo esos comentarios".

Mencionó qué, la decisión de parar por unos días sus acciones de proselitismo, fue por amedrentamiento que sufrieron integrantes de su equipo de campaña en algunas comunidades y en la propia cabecera municipal por personas desconocidas.

"El viernes me hablaron brigadistas de campaña que en Palmillas llegaron personas en moto y les dijeron que ahí no se podía hacer campaña, que se salieran, después me habla un perifoneo de una Colonia e igualmente le pidieron que se retirara, el sábado en la Colonia Morelos nos pasó lo mismo, llegó gente que desconocemos quienes sean y también de la misma forma, nos pidieron que nos retiráramos y si no lo hacíamos, nos iban a levantar, fue por eso que decidí parar el trabajo"

Ante esta situación, el candidato pidió a las autoridades responsables garantizar la seguridad e integridad tanto de su persona, su familia, su equipo de campaña y el de todos sus compañeros candidatos del resto de los partidos.

"Ha habido varios hechos lamentables y nos hemos callado, no puedo permitir que a mi gente la sigan molestando, lo más importante es la integridad y seguridad de mi gente y mi equipo de trabajo, quiero que nos garanticen la seguridad de ellos, de mi familia y mi persona... Hago un llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de los demás candidatos y nos permitan trabajar, sea quien sea".

Al concluir, informó que será a partir de este martes cuando esté reiniciando las actividades proselitistas que suspendió el pasado sábado.

Quiero informarles que a partir de mañana (miércoles) estaremos reiniciando nuestro trabajo, pero todos juntos, vamos andar juntos y nadie nos va parar.

Moreno Guzmán

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano interpuso una denuncia ante el IEES sobre las acciones sufridas.









